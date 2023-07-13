https://ria.ru/20230713/pogoda-1883886548.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 13.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Преимущественно облачная погода, короткие дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:11
2023-07-13T08:11
2023-07-13T08:11
погода
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, короткие дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг погоду в столице продолжит формировать периферия циклона, который кружит над Русским Севером. "Погода ожидается преимущественно облачной, пройдут кратковременные дожди. В Москве - плюс 15-17 градусов, в Подмосковье - от плюс 13 до плюс 18 градусов", - рассказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20230712/poteplenie-1883687929.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидаются короткие дожди и до плюс 17 градусов