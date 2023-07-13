Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/pogoda-1883886548.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 13.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Преимущественно облачная погода, короткие дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:11
2023-07-13T08:11
погода
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328610_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bfe9fbbc42fc66ca48f1da4fd2a20fa6.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, короткие дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг погоду в столице продолжит формировать периферия циклона, который кружит над Русским Севером. "Погода ожидается преимущественно облачной, пройдут кратковременные дожди. В Москве - плюс 15-17 градусов, в Подмосковье - от плюс 13 до плюс 18 градусов", - рассказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20230712/poteplenie-1883687929.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328610_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_045223b65bbc385928dd04dadc6d17c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидаются короткие дожди и до плюс 17 градусов

© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, короткие дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в четверг погоду в столице продолжит формировать периферия циклона, который кружит над Русским Севером.
"Погода ожидается преимущественно облачной, пройдут кратковременные дожди. В Москве - плюс 15-17 градусов, в Подмосковье - от плюс 13 до плюс 18 градусов", - рассказал Леус.
Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба.
Вид на парк искусств Музеон с Крымского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло
Вчера, 11:29
 
ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала