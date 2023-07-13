https://ria.ru/20230713/podtopleniya-1883988370.html

Число погибших после подтоплений на Кубани увеличилось до четырех

Число погибших после подтоплений на Кубани увеличилось до четырех - РИА Новости, 13.07.2023

Число погибших после подтоплений на Кубани увеличилось до четырех

Тела еще двух мужчин с признаками утопления нашли в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе краевого СУСК РФ. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:07

2023-07-13T15:07

2023-07-13T15:08

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

вениамин кондратьев

туапсинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Тела еще двух мужчин с признаками утопления нашли в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе краевого СУСК РФ. Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. В среду следователи завели уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления. В четверг в прокуратуре региона сообщили об обнаружении двух погибших в результате прошедших ливней. По данным следствия, это тела 19-летней девушки, которая находилась в доме, смытом потоками воды, и 67-летнего мужчины, пытавшегося перегнать автомобиль ВАЗ-2107 в разгул стихии. "В рамках расследования уголовного дела будут установлены обстоятельства обнаружения 12 июля текущего года на просёлочной дороге вблизи села Новомихайловского в салоне автомобиля "Нива" 58-летнего местного жителя. По предварительным данным, его смерть могла наступить от утопления. В настоящее время следователи работают на берегу моря в посёлке Ольгинка Туапсинского района, где обнаружено тело неизвестного мужчины также с признаками утопления", - говорится в сообщении Отмечается, что личность мужчины устанавливается. По данным ведомства, продолжаются поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что всего пропавшими без вести в результате разгула стихии числятся четыре человека. Всего, по данным МЧС, после сильных дождей было подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов в 10 населенных пунктах района. По состоянию на утро четверга, вода сошла со всех подтопленных дворов и домов, семь человек остаются в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20230712/perekrytie-1883658288.html

https://ria.ru/20230712/evakuatsiya-1883657341.html

краснодарский край

туапсинский район

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, вениамин кондратьев, туапсинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)