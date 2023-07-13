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В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков - РИА Новости, 13.07.2023
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15:18 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/podrostki-1883991552.html
В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков
В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков - РИА Новости, 13.07.2023
В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков
Мужчина на автомобиле похитил двух подростков в Балахнинском округе Нижегородской области, однако позднее им удалось убежать, похитителя ищут, сообщает... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:18
2023-07-13T15:18
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Мужчина на автомобиле похитил двух подростков в Балахнинском округе Нижегородской области, однако позднее им удалось убежать, похитителя ищут, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "По версии следствия, 12 июля в дневное время мужчина, личность которого устанавливается, находясь на открытом участке местности в районе р.п. Малое Козино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, угрожая ножом, похитил двух подростов, которых поместил в автомобиль и увез", - говорится в сообщении. По данным регионального СУСК, по пути движения автомобиль застрял, похититель связал потерпевших и скрылся с места преступления. Воспользовавшись отсутствием мужчины, подростки смогли освободиться, покинули место происшествия и обратились за помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц". В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства преступления, в том числе личность подозреваемого.
https://ria.ru/20230702/primore-1881721156.html
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков

В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков, им удалось убежать

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Мужчина на автомобиле похитил двух подростков в Балахнинском округе Нижегородской области, однако позднее им удалось убежать, похитителя ищут, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По версии следствия, 12 июля в дневное время мужчина, личность которого устанавливается, находясь на открытом участке местности в районе р.п. Малое Козино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, угрожая ножом, похитил двух подростов, которых поместил в автомобиль и увез", - говорится в сообщении.
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По данным регионального СУСК, по пути движения автомобиль застрял, похититель связал потерпевших и скрылся с места преступления. Воспользовавшись отсутствием мужчины, подростки смогли освободиться, покинули место происшествия и обратились за помощью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц".
В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства преступления, в том числе личность подозреваемого.
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