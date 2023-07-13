https://ria.ru/20230713/podderzhka-1884093967.html

Глава Минцифры заявил, что получил поддержку после ареста заместителя

Глава Минцифры заявил, что получил поддержку после ареста заместителя - РИА Новости, 13.07.2023

Глава Минцифры заявил, что получил поддержку после ареста заместителя

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что получил много слов поддержки после ареста своего заместителя Максима Паршина, по его словам, это много значит,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T23:57

2023-07-13T23:57

2023-07-13T23:57

максут шадаев

максим паршин

москва

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что получил много слов поддержки после ареста своего заместителя Максима Паршина, по его словам, это много значит, ведомство "работает дальше". В четверг Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере. В министерстве сообщили, что оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам. "Ребята, два тяжелейших дня, много кто написал в личку слова поддержки. Поверьте, это очень много для нас значит. Работаем дальше", - написал Шадаев в Telegram-канале IT-отрасли "MIT - Мы ИТ".

https://ria.ru/20230713/parshin-1884091200.html

москва

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максут шадаев, максим паршин, москва