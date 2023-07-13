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Глава Минцифры заявил, что получил поддержку после ареста заместителя - РИА Новости, 13.07.2023
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23:57 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/podderzhka-1884093967.html
Глава Минцифры заявил, что получил поддержку после ареста заместителя
Глава Минцифры заявил, что получил поддержку после ареста заместителя - РИА Новости, 13.07.2023
Глава Минцифры заявил, что получил поддержку после ареста заместителя
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что получил много слов поддержки после ареста своего заместителя Максима Паршина, по его словам, это много значит,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T23:57
2023-07-13T23:57
максут шадаев
максим паршин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что получил много слов поддержки после ареста своего заместителя Максима Паршина, по его словам, это много значит, ведомство "работает дальше". В четверг Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере. В министерстве сообщили, что оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам. "Ребята, два тяжелейших дня, много кто написал в личку слова поддержки. Поверьте, это очень много для нас значит. Работаем дальше", - написал Шадаев в Telegram-канале IT-отрасли "MIT - Мы ИТ".
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максут шадаев, максим паршин, москва
Максут Шадаев, Максим Паршин, Москва
Глава Минцифры заявил, что получил поддержку после ареста заместителя

Глава Минцифры Шадаев заявил, что получил поддержку после ареста заместителя Паршина

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГлава Минцифры России Максут Шадаев
Глава Минцифры России Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Глава Минцифры России Максут Шадаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что получил много слов поддержки после ареста своего заместителя Максима Паршина, по его словам, это много значит, ведомство "работает дальше".
В четверг Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере. В министерстве сообщили, что оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам.
"Ребята, два тяжелейших дня, много кто написал в личку слова поддержки. Поверьте, это очень много для нас значит. Работаем дальше", - написал Шадаев в Telegram-канале IT-отрасли "MIT - Мы ИТ".
Заместитель министра цифрового развития Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Суд отказался арестовывать взяткодателя по делу замглавы Минцифры Паршина
Вчера, 23:06
 
Максут ШадаевМаксим ПаршинМосква
 
 
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