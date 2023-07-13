В Киеве запретили включать песни на русском языке в публичных местах
Киевский горсовет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке
© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Киевский городской совет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке, сообщает в четверг городская администрация.
"Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Такое решение было принято сегодня, 13 июля, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета ІХ созыва 71 депутатом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации. Также запрет распространяется на продажу книг на русском языке, исполнение аудиовизуальных произведений, театральные и цирковые представления, концерты и услуги.
В прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из РФ. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. В 2022 году на Украине запретили российскую музыку в медиа и общественном пространстве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.