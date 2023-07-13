https://ria.ru/20230713/pentagon-1884084511.html

Пентагон заявил, что предоставлять Украине истребители F-16 еще не время

Пентагон заявил, что предоставлять Украине истребители F-16 еще не время - РИА Новости, 13.07.2023

Пентагон заявил, что предоставлять Украине истребители F-16 еще не время

Передача Украине истребителей F-16 сейчас была бы несвоевременной, заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T21:59

2023-07-13T21:59

2023-07-13T22:19

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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Передача Украине истребителей F-16 сейчас была бы несвоевременной, заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс."Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны", - заявил Симс журналистам.По его словам, это связано, в том числе с обширными возможностями России в сфере ПВО.

https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884084602.html

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в мире, украина, пентагон, f-16, космос - риа наука, россия, министерство обороны сша