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Пентагон заявил, что предоставлять Украине истребители F-16 еще не время - РИА Новости, 13.07.2023
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21:59 13.07.2023 (обновлено: 22:19 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/pentagon-1884084511.html
Пентагон заявил, что предоставлять Украине истребители F-16 еще не время
Пентагон заявил, что предоставлять Украине истребители F-16 еще не время - РИА Новости, 13.07.2023
Пентагон заявил, что предоставлять Украине истребители F-16 еще не время
Передача Украине истребителей F-16 сейчас была бы несвоевременной, заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T21:59
2023-07-13T22:19
в мире
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пентагон
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Передача Украине истребителей F-16 сейчас была бы несвоевременной, заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс."Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны", - заявил Симс журналистам.По его словам, это связано, в том числе с обширными возможностями России в сфере ПВО.
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в мире, украина, пентагон, f-16, космос - риа наука, россия, министерство обороны сша
В мире, Украина, Пентагон, F-16, Космос - РИА Наука, Россия, Министерство обороны США
Пентагон заявил, что предоставлять Украине истребители F-16 еще не время

Пентагон: предоставлять Украине истребители F-16 еще не время

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Передача Украине истребителей F-16 сейчас была бы несвоевременной, заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
«
"Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны", - заявил Симс журналистам.
По его словам, это связано, в том числе с обширными возможностями России в сфере ПВО.
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