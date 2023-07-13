https://ria.ru/20230713/pentagon-1884084511.html
Пентагон заявил, что предоставлять Украине истребители F-16 еще не время
Пентагон заявил, что предоставлять Украине истребители F-16 еще не время - РИА Новости, 13.07.2023
Пентагон заявил, что предоставлять Украине истребители F-16 еще не время
Передача Украине истребителей F-16 сейчас была бы несвоевременной, заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T21:59
2023-07-13T21:59
2023-07-13T22:19
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Передача Украине истребителей F-16 сейчас была бы несвоевременной, заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс."Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны", - заявил Симс журналистам.По его словам, это связано, в том числе с обширными возможностями России в сфере ПВО.
https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884084602.html
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в мире, украина, пентагон, f-16, космос - риа наука, россия, министерство обороны сша
В мире, Украина, Пентагон, F-16, Космос - РИА Наука, Россия, Министерство обороны США
Пентагон заявил, что предоставлять Украине истребители F-16 еще не время
Пентагон: предоставлять Украине истребители F-16 еще не время