СБУ предъявила новые обвинения митрополиту УПЦ Павлу
СБУ предъявила новые обвинения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу
© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг заявила о предъявлении новых обвинений в отношении митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородского и Чернобыльского Павла, ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества
"СБУ разоблачила митрополита УПЦ Павла на новых фактах подрывной деятельности против Украины. Задокументировано, что за день до объявления ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видео-интервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ в Telegram-канале.
По данным ведомства, митрополиту предъявлено обвинение по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.