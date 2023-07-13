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СБУ предъявила новые обвинения митрополиту УПЦ Павлу - РИА Новости, 13.07.2023
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Религия
 
18:17 13.07.2023 (обновлено: 18:31 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/pavel-1884056349.html
СБУ предъявила новые обвинения митрополиту УПЦ Павлу
СБУ предъявила новые обвинения митрополиту УПЦ Павлу - РИА Новости, 13.07.2023
СБУ предъявила новые обвинения митрополиту УПЦ Павлу
Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг заявила о предъявлении новых обвинений в отношении митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородского и... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:17
2023-07-13T18:31
религия
служба безопасности украины
украина
киев
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг заявила о предъявлении новых обвинений в отношении митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородского и Чернобыльского Павла, ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества"СБУ разоблачила митрополита УПЦ Павла на новых фактах подрывной деятельности против Украины. Задокументировано, что за день до объявления ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видео-интервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ в Telegram-канале.По данным ведомства, митрополиту предъявлено обвинение по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
https://ria.ru/20230713/dragotsennosti-1883877367.html
https://ria.ru/20230709/lavra-1883111621.html
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служба безопасности украины, украина, киев, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Служба безопасности Украины, Украина, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
СБУ предъявила новые обвинения митрополиту УПЦ Павлу

СБУ предъявила новые обвинения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу

© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг заявила о предъявлении новых обвинений в отношении митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородского и Чернобыльского Павла, ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества
"СБУ разоблачила митрополита УПЦ Павла на новых фактах подрывной деятельности против Украины. Задокументировано, что за день до объявления ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видео-интервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ в Telegram-канале.
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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Вчера, 04:36
По данным ведомства, митрополиту предъявлено обвинение по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
Божественная литургия митрополита Онуфрия в Киевской лавре
В Киевской лавре на службе главы УПЦ было намного больше людей, чем у ПЦУ
9 июля, 15:20
 
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