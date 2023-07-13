https://ria.ru/20230713/pavel-1884056349.html

СБУ предъявила новые обвинения митрополиту УПЦ Павлу

СБУ предъявила новые обвинения митрополиту УПЦ Павлу - РИА Новости, 13.07.2023

СБУ предъявила новые обвинения митрополиту УПЦ Павлу

Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг заявила о предъявлении новых обвинений в отношении митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородского и... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:17

2023-07-13T18:17

2023-07-13T18:31

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг заявила о предъявлении новых обвинений в отношении митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородского и Чернобыльского Павла, ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества"СБУ разоблачила митрополита УПЦ Павла на новых фактах подрывной деятельности против Украины. Задокументировано, что за день до объявления ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видео-интервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ в Telegram-канале.По данным ведомства, митрополиту предъявлено обвинение по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.

https://ria.ru/20230713/dragotsennosti-1883877367.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

служба безопасности украины, украина, киев, ситуация вокруг упц, в мире