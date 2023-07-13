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Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в субботу - РИА Новости, 13.07.2023
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10:11 13.07.2023 (обновлено: 10:27 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/pashinyan-1883901569.html
Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в субботу
Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в субботу - РИА Новости, 13.07.2023
Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в субботу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым запланирована на субботу в Брюсселе. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:11
2023-07-13T10:27
ильхам алиев
никол пашинян
в мире
азербайджан
армения
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым запланирована на субботу в Брюсселе."В субботу, 15 июля, в Брюсселе запланирована моя встреча с председателем Европейского совета и президентом Азербайджана. Я подтвердил свое участие", - сказал Пашинян в ходе заседания правительства. Он выразил надежду, что в ходе встреч удастся достичь прогресса в переговорах вокруг мирного договора с Баку.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что его страна признаёт суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
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ильхам алиев, никол пашинян, в мире, азербайджан, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Ильхам Алиев, Никол Пашинян, В мире, Азербайджан, Армения, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в субботу

Премьер Армении Пашинян заявил, что запланировал на 15 июля встречу с Алиевым

© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым запланирована на субботу в Брюсселе.
"В субботу, 15 июля, в Брюсселе запланирована моя встреча с председателем Европейского совета и президентом Азербайджана. Я подтвердил свое участие", - сказал Пашинян в ходе заседания правительства. Он выразил надежду, что в ходе встреч удастся достичь прогресса в переговорах вокруг мирного договора с Баку.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что его страна признаёт суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Баку и Ереван договорились по дополнительным статьям мирного соглашения
30 июня, 00:34
 
Ильхам АлиевНикол ПашинянВ миреАзербайджанАрменияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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