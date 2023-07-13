https://ria.ru/20230713/pashinyan-1883901569.html

Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в субботу

Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в субботу - РИА Новости, 13.07.2023

Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в субботу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым запланирована на субботу в Брюсселе. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:11

2023-07-13T10:11

2023-07-13T10:27

ильхам алиев

никол пашинян

в мире

азербайджан

армения

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым запланирована на субботу в Брюсселе."В субботу, 15 июля, в Брюсселе запланирована моя встреча с председателем Европейского совета и президентом Азербайджана. Я подтвердил свое участие", - сказал Пашинян в ходе заседания правительства. Он выразил надежду, что в ходе встреч удастся достичь прогресса в переговорах вокруг мирного договора с Баку.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что его страна признаёт суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230630/soglashenie-1881333213.html

азербайджан

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Кирилл Волков

ильхам алиев, никол пашинян, в мире, азербайджан, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе