https://ria.ru/20230713/pashinyan-1883901569.html
Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в субботу
Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в субботу - РИА Новости, 13.07.2023
Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в субботу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым запланирована на субботу в Брюсселе. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:11
2023-07-13T10:11
2023-07-13T10:27
ильхам алиев
никол пашинян
в мире
азербайджан
армения
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым запланирована на субботу в Брюсселе."В субботу, 15 июля, в Брюсселе запланирована моя встреча с председателем Европейского совета и президентом Азербайджана. Я подтвердил свое участие", - сказал Пашинян в ходе заседания правительства. Он выразил надежду, что в ходе встреч удастся достичь прогресса в переговорах вокруг мирного договора с Баку.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что его страна признаёт суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230630/soglashenie-1881333213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ильхам алиев, никол пашинян, в мире, азербайджан, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Ильхам Алиев, Никол Пашинян, В мире, Азербайджан, Армения, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в субботу
Премьер Армении Пашинян заявил, что запланировал на 15 июля встречу с Алиевым
ЕРЕВАН, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым запланирована на субботу в Брюсселе.
"В субботу, 15 июля, в Брюсселе запланирована моя встреча с председателем Европейского совета и президентом Азербайджана. Я подтвердил свое участие", - сказал Пашинян в ходе заседания правительства. Он выразил надежду, что в ходе встреч удастся достичь прогресса в переговорах вокруг мирного договора с Баку.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что его страна признаёт суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
Баку и Ереван договорились по дополнительным статьям мирного соглашения