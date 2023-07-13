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СМИ: Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем внутри
СМИ: Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем внутри - РИА Новости, 13.07.2023
СМИ: Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем внутри
Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец, сообщает издание Valeurs Actuelles. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T00:43
2023-07-13T00:43
2023-07-13T03:59
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец, сообщает издание Valeurs Actuelles. "Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился... человеческий палец", - пишет издание, отмечая, что это произошло 9-10 июля, в преддверии национального праздника - Дня взятия Бастилии (14 июля). Кто и зачем прислал такое письмо, не сообщается, но отдельно указывается, что палец "поместили в холодильник, где полицейские хранят свою еду". Издание утверждает, что человека, палец которого был в письме, уже нашли, а "соответствующие службы позаботятся" о нем. При этом не сообщается, как его палец оказался в письме. Елисейский дворец от комментариев отказался.
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в мире
СМИ: Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем внутри
Valeurs Actuelles: в Елисейский дворец пришло письмо с человеческим пальцем
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец, сообщает издание Valeurs Actuelles
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"Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился... человеческий палец", - пишет издание, отмечая, что это произошло 9-10 июля, в преддверии национального праздника - Дня взятия Бастилии (14 июля).
Кто и зачем прислал такое письмо, не сообщается, но отдельно указывается, что палец "поместили в холодильник, где полицейские хранят свою еду".
Издание утверждает, что человека, палец которого был в письме, уже нашли, а "соответствующие службы позаботятся" о нем. При этом не сообщается, как его палец оказался в письме.
Елисейский дворец от комментариев отказался.
Во Франции 130 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок 13 и 14 июля