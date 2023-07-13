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СМИ: Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем внутри - РИА Новости, 13.07.2023
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00:43 13.07.2023 (обновлено: 03:59 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/palets-1883868318.html
СМИ: Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем внутри
СМИ: Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем внутри - РИА Новости, 13.07.2023
СМИ: Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем внутри
Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец, сообщает издание Valeurs Actuelles. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T00:43
2023-07-13T03:59
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец, сообщает издание Valeurs Actuelles. "Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился... человеческий палец", - пишет издание, отмечая, что это произошло 9-10 июля, в преддверии национального праздника - Дня взятия Бастилии (14 июля). Кто и зачем прислал такое письмо, не сообщается, но отдельно указывается, что палец "поместили в холодильник, где полицейские хранят свою еду". Издание утверждает, что человека, палец которого был в письме, уже нашли, а "соответствующие службы позаботятся" о нем. При этом не сообщается, как его палец оказался в письме. Елисейский дворец от комментариев отказался.
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в мире
В мире
СМИ: Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем внутри

Valeurs Actuelles: в Елисейский дворец пришло письмо с человеческим пальцем

© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Fotolia / fanfan
Елисейский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец, сообщает издание Valeurs Actuelles.
«
"Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился... человеческий палец", - пишет издание, отмечая, что это произошло 9-10 июля, в преддверии национального праздника - Дня взятия Бастилии (14 июля).
Кто и зачем прислал такое письмо, не сообщается, но отдельно указывается, что палец "поместили в холодильник, где полицейские хранят свою еду".
Издание утверждает, что человека, палец которого был в письме, уже нашли, а "соответствующие службы позаботятся" о нем. При этом не сообщается, как его палец оказался в письме.
Елисейский дворец от комментариев отказался.
Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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