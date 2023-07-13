https://ria.ru/20230713/otel-1883911015.html

В центре Афин закрывают роскошный отель, заблокировавший вид на Акрополь

В центре Афин закрывают роскошный отель, заблокировавший вид на Акрополь - РИА Новости, 13.07.2023

В центре Афин закрывают роскошный отель, заблокировавший вид на Акрополь

Министерство туризма Греции закрывает пятизвездочный отель Coco-mat Athens BC в самом центре Афин из-за отказа снести два этажа и постройки на крыше, которые... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:05

2023-07-13T11:05

2023-07-13T11:05

туризм

новости - туризм

афины

коммерческая недвижимость

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588972276_0:264:3170:2047_1920x0_80_0_0_6ad66b8b75dc2247f4dc4ea2fd1a4810.jpg

АФИНЫ. 13 июл – РИА Новости. Министерство туризма Греции закрывает пятизвездочный отель Coco-mat Athens BC в самом центре Афин из-за отказа снести два этажа и постройки на крыше, которые блокируют вид на Акрополь, памятник всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Пятизвездочная сетевая гостиница находится рядом с Музеем Акрополя и Управлением древностей. Высота здания составляет 36,5 метра – при разрешенном пределе в 24 метра. На крыше, которую также придется снести, расположены бассейн и бар с видом на Акрополь. В 2020 году Центральный археологический совет Греции (ЦАС) единогласно предписал снести два этажа после тысяч жалоб афинян на "градостроительное преступление в Акрополе". Государственный совет – высший административный суд страны – счел требование властей законным. До этого Госсовет несколько раз указывал на нарушения при строительстве. Срок для сноса двух последних этажей и крыши отеля истек еще 14 февраля. Министерство сообщило, что в апреле этого года Региональная туристическая служба Аттики обратилась в отель с просьбой объяснить, по каким причинам не было изменений в уведомлении о размещении туристов. По данным систем бронирования, в этом отеле на ближайшие недели "бюджетные номера" по 200 евро за ночь забронированы, на конец июля остались люксы примерно по 450 евро. Несколько местных жителей ранее в беседе с корреспондентом РИА Новости говорили, что им не очень нравится то, что гостиница выше других зданий. Как только стройка завершилась, сразу же появились проверяющие из министерства культуры и из археологического совета, говорят жители. Как передавал корреспондент РИА Новости, самовольные строения часто нарушают законы о защите археологических памятников и окружающей среды, но власти обычно снисходительно относятся к ним. Сносов самостроя такого размера практически не было.

https://ria.ru/20230713/relokatsiya-1883843382.html

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, афины, коммерческая недвижимость, туризм