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В центре Афин закрывают роскошный отель, заблокировавший вид на Акрополь - РИА Новости, 13.07.2023
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Туризм
 
11:05 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/otel-1883911015.html
В центре Афин закрывают роскошный отель, заблокировавший вид на Акрополь
В центре Афин закрывают роскошный отель, заблокировавший вид на Акрополь - РИА Новости, 13.07.2023
В центре Афин закрывают роскошный отель, заблокировавший вид на Акрополь
Министерство туризма Греции закрывает пятизвездочный отель Coco-mat Athens BC в самом центре Афин из-за отказа снести два этажа и постройки на крыше, которые... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:05
2023-07-13T11:05
туризм
новости - туризм
афины
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туризм
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АФИНЫ. 13 июл – РИА Новости. Министерство туризма Греции закрывает пятизвездочный отель Coco-mat Athens BC в самом центре Афин из-за отказа снести два этажа и постройки на крыше, которые блокируют вид на Акрополь, памятник всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Пятизвездочная сетевая гостиница находится рядом с Музеем Акрополя и Управлением древностей. Высота здания составляет 36,5 метра – при разрешенном пределе в 24 метра. На крыше, которую также придется снести, расположены бассейн и бар с видом на Акрополь. В 2020 году Центральный археологический совет Греции (ЦАС) единогласно предписал снести два этажа после тысяч жалоб афинян на "градостроительное преступление в Акрополе". Государственный совет – высший административный суд страны – счел требование властей законным. До этого Госсовет несколько раз указывал на нарушения при строительстве. Срок для сноса двух последних этажей и крыши отеля истек еще 14 февраля. Министерство сообщило, что в апреле этого года Региональная туристическая служба Аттики обратилась в отель с просьбой объяснить, по каким причинам не было изменений в уведомлении о размещении туристов. По данным систем бронирования, в этом отеле на ближайшие недели "бюджетные номера" по 200 евро за ночь забронированы, на конец июля остались люксы примерно по 450 евро. Несколько местных жителей ранее в беседе с корреспондентом РИА Новости говорили, что им не очень нравится то, что гостиница выше других зданий. Как только стройка завершилась, сразу же появились проверяющие из министерства культуры и из археологического совета, говорят жители. Как передавал корреспондент РИА Новости, самовольные строения часто нарушают законы о защите археологических памятников и окружающей среды, но власти обычно снисходительно относятся к ним. Сносов самостроя такого размера практически не было.
https://ria.ru/20230713/relokatsiya-1883843382.html
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новости - туризм, афины, коммерческая недвижимость, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Афины, Коммерческая недвижимость, Туризм
В центре Афин закрывают роскошный отель, заблокировавший вид на Акрополь

Отель в центре Афин закроют из-за отказа снести два этажа, блокирующих вид на Акрополь

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкТуристы на холме Акрополь в Афинах
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ. 13 июл – РИА Новости. Министерство туризма Греции закрывает пятизвездочный отель Coco-mat Athens BC в самом центре Афин из-за отказа снести два этажа и постройки на крыше, которые блокируют вид на Акрополь, памятник всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Пятизвездочная сетевая гостиница находится рядом с Музеем Акрополя и Управлением древностей. Высота здания составляет 36,5 метра – при разрешенном пределе в 24 метра. На крыше, которую также придется снести, расположены бассейн и бар с видом на Акрополь.
В 2020 году Центральный археологический совет Греции (ЦАС) единогласно предписал снести два этажа после тысяч жалоб афинян на "градостроительное преступление в Акрополе". Государственный совет – высший административный суд страны – счел требование властей законным. До этого Госсовет несколько раз указывал на нарушения при строительстве. Срок для сноса двух последних этажей и крыши отеля истек еще 14 февраля.
Министерство сообщило, что в апреле этого года Региональная туристическая служба Аттики обратилась в отель с просьбой объяснить, по каким причинам не было изменений в уведомлении о размещении туристов. По данным систем бронирования, в этом отеле на ближайшие недели "бюджетные номера" по 200 евро за ночь забронированы, на конец июля остались люксы примерно по 450 евро.
Несколько местных жителей ранее в беседе с корреспондентом РИА Новости говорили, что им не очень нравится то, что гостиница выше других зданий. Как только стройка завершилась, сразу же появились проверяющие из министерства культуры и из археологического совета, говорят жители.
Как передавал корреспондент РИА Новости, самовольные строения часто нарушают законы о защите археологических памятников и окружающей среды, но власти обычно снисходительно относятся к ним. Сносов самостроя такого размера практически не было.
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