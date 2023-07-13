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Российский актер трагически погиб в 20 лет - РИА Новости, 13.07.2023
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Культура
 
01:33 13.07.2023 (обновлено: 01:34 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/osokin-portnoy-1883870903.html
Российский актер трагически погиб в 20 лет
Российский актер трагически погиб в 20 лет - РИА Новости, 13.07.2023
Российский актер трагически погиб в 20 лет
Молодой российский актер, студент Пермского государственного института культуры Семен Осокин-Портной трагически погиб в возрасте 20 лет, сообщается на странице... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T01:33
2023-07-13T01:34
культура
россия
пермь
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Молодой российский актер, студент Пермского государственного института культуры Семен Осокин-Портной трагически погиб в возрасте 20 лет, сообщается на странице ВУЗа во "Вконтакте"."Скоропостижно ушел из жизни студент группы ДТА/20-1 Семен Сергеевич Осокин-Портной 02.09.2002 г. рождения", — говорится в сообщении.Коллега артиста рассказала порталу 59.RU, что юноша утонул.Молодой человек служил в пермском театре "У моста". Несмотря на юный возраст, Осокин-Портной сыграл десятки ролей. В его послужном списке представлены такие постановки как "Юнона и Авось", "Дракула", "Пролетая над гнездом кукушки", "Мастер и Маргарита" и многие другие."И это еще не весь перечень его работ. У него были все качества, чтобы стать блестящим актером. Свою будущую профессию он воспринимал не как ремесло, а именно как работу Духа", — сообщили в институте.В учебном заведении рассказали, что Осокину-Портному были свойственны великодушие, милосердие, честолюбие и отвага.
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россия, пермь
Культура, Россия, Пермь
Российский актер трагически погиб в 20 лет

Актер пермского театра "У моста" Осокин-Портной умер в возрасте 20 лет

© Фотография со страницы ПГИК в "Вконтакте"Российский актер Семен Осокин-Портной
Российский актер Семен Осокин-Портной
© Фотография со страницы ПГИК в "Вконтакте"
Российский актер Семен Осокин-Портной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Молодой российский актер, студент Пермского государственного института культуры Семен Осокин-Портной трагически погиб в возрасте 20 лет, сообщается на странице ВУЗа во "Вконтакте".
"Скоропостижно ушел из жизни студент группы ДТА/20-1 Семен Сергеевич Осокин-Портной 02.09.2002 г. рождения", — говорится в сообщении.
Коллега артиста рассказала порталу 59.RU, что юноша утонул.
Молодой человек служил в пермском театре "У моста". Несмотря на юный возраст, Осокин-Портной сыграл десятки ролей. В его послужном списке представлены такие постановки как "Юнона и Авось", "Дракула", "Пролетая над гнездом кукушки", "Мастер и Маргарита" и многие другие.
"И это еще не весь перечень его работ. У него были все качества, чтобы стать блестящим актером. Свою будущую профессию он воспринимал не как ремесло, а именно как работу Духа", — сообщили в институте.
В учебном заведении рассказали, что Осокину-Портному были свойственны великодушие, милосердие, честолюбие и отвага.
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