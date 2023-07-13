https://ria.ru/20230713/osokin-portnoy-1883870903.html

Российский актер трагически погиб в 20 лет

Российский актер трагически погиб в 20 лет - РИА Новости, 13.07.2023

Российский актер трагически погиб в 20 лет

Молодой российский актер, студент Пермского государственного института культуры Семен Осокин-Портной трагически погиб в возрасте 20 лет, сообщается на странице... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T01:33

2023-07-13T01:33

2023-07-13T01:34

культура

россия

пермь

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Молодой российский актер, студент Пермского государственного института культуры Семен Осокин-Портной трагически погиб в возрасте 20 лет, сообщается на странице ВУЗа во "Вконтакте"."Скоропостижно ушел из жизни студент группы ДТА/20-1 Семен Сергеевич Осокин-Портной 02.09.2002 г. рождения", — говорится в сообщении.Коллега артиста рассказала порталу 59.RU, что юноша утонул.Молодой человек служил в пермском театре "У моста". Несмотря на юный возраст, Осокин-Портной сыграл десятки ролей. В его послужном списке представлены такие постановки как "Юнона и Авось", "Дракула", "Пролетая над гнездом кукушки", "Мастер и Маргарита" и многие другие."И это еще не весь перечень его работ. У него были все качества, чтобы стать блестящим актером. Свою будущую профессию он воспринимал не как ремесло, а именно как работу Духа", — сообщили в институте.В учебном заведении рассказали, что Осокину-Портному были свойственны великодушие, милосердие, честолюбие и отвага.

https://ria.ru/20230707/znamenitosti-1882830085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, пермь