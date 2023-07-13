https://ria.ru/20230713/osokin-portnoy-1883870903.html
Российский актер трагически погиб в 20 лет
Российский актер трагически погиб в 20 лет - РИА Новости, 13.07.2023
Российский актер трагически погиб в 20 лет
Молодой российский актер, студент Пермского государственного института культуры Семен Осокин-Портной трагически погиб в возрасте 20 лет, сообщается на странице... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T01:33
2023-07-13T01:33
2023-07-13T01:34
культура
россия
пермь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883870641_0:211:1024:787_1920x0_80_0_0_c7d99fba9c3553b420ca1aa00458f3ca.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Молодой российский актер, студент Пермского государственного института культуры Семен Осокин-Портной трагически погиб в возрасте 20 лет, сообщается на странице ВУЗа во "Вконтакте"."Скоропостижно ушел из жизни студент группы ДТА/20-1 Семен Сергеевич Осокин-Портной 02.09.2002 г. рождения", — говорится в сообщении.Коллега артиста рассказала порталу 59.RU, что юноша утонул.Молодой человек служил в пермском театре "У моста". Несмотря на юный возраст, Осокин-Портной сыграл десятки ролей. В его послужном списке представлены такие постановки как "Юнона и Авось", "Дракула", "Пролетая над гнездом кукушки", "Мастер и Маргарита" и многие другие."И это еще не весь перечень его работ. У него были все качества, чтобы стать блестящим актером. Свою будущую профессию он воспринимал не как ремесло, а именно как работу Духа", — сообщили в институте.В учебном заведении рассказали, что Осокину-Портному были свойственны великодушие, милосердие, честолюбие и отвага.
https://ria.ru/20230707/znamenitosti-1882830085.html
россия
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883870641_0:115:1024:883_1920x0_80_0_0_da7b11043f006c54c37032cf7aa2d5d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пермь
Российский актер трагически погиб в 20 лет
Актер пермского театра "У моста" Осокин-Портной умер в возрасте 20 лет
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Молодой российский актер, студент Пермского государственного института культуры Семен Осокин-Портной трагически погиб в возрасте 20 лет, сообщается на странице
ВУЗа во "Вконтакте".
"Скоропостижно ушел из жизни студент группы ДТА/20-1 Семен Сергеевич Осокин-Портной 02.09.2002 г. рождения", — говорится в сообщении.
Коллега артиста рассказала порталу 59.RU
, что юноша утонул.
Молодой человек служил в пермском театре "У моста". Несмотря на юный возраст, Осокин-Портной сыграл десятки ролей. В его послужном списке представлены такие постановки как "Юнона и Авось", "Дракула", "Пролетая над гнездом кукушки", "Мастер и Маргарита" и многие другие.
"И это еще не весь перечень его работ. У него были все качества, чтобы стать блестящим актером. Свою будущую профессию он воспринимал не как ремесло, а именно как работу Духа", — сообщили в институте.
В учебном заведении рассказали, что Осокину-Портному были свойственны великодушие, милосердие, честолюбие и отвага.
Умер актер Рудольф Искаков