https://ria.ru/20230713/oruzhie-1884021117.html

"Уничтожает все". В США предупредили ВСУ о неостановимом российском оружии

"Уничтожает все". В США предупредили ВСУ о неостановимом российском оружии - РИА Новости, 13.07.2023

"Уничтожает все". В США предупредили ВСУ о неостановимом российском оружии

Вооруженные силы Украины ничего не могут сделать против российских беспилотников "Ланцет", уничтожающих все на своем пути, заявил экс-разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:22

2023-07-13T16:22

2023-07-13T16:43

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скотт риттер

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины ничего не могут сделать против российских беспилотников "Ланцет", уничтожающих все на своем пути, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону в его блоге на YouTube."Украинцам нечем его заглушить или сбить. <...> Эти беспилотники заполонили поле боя, они окружают и просто все уничтожают", — указал эксперт.По его словам, российская армия все более эффективно использует "Ланцеты" против ВСУ, уничтожая не только технику, но и живую силу. Использование этих беспилотников, как утверждает Риттер, привело к массовой нехватке боевых машин в рядах украинских войск."Русские главенствуют на поле боя с помощью беспилотников, эта технология в корне все меняет", — подытожил он.Ранее обозреватель 19FortyFive Майя Карлин писала, что российская армия подавляет наступление ВСУ с помощью своих смертоносных беспилотников.

https://ria.ru/20230713/unichtozhenie-1883980482.html

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в мире, технологии, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, youtube