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"Уничтожает все". В США предупредили ВСУ о неостановимом российском оружии - РИА Новости, 13.07.2023
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16:22 13.07.2023 (обновлено: 16:43 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/oruzhie-1884021117.html
"Уничтожает все". В США предупредили ВСУ о неостановимом российском оружии
"Уничтожает все". В США предупредили ВСУ о неостановимом российском оружии - РИА Новости, 13.07.2023
"Уничтожает все". В США предупредили ВСУ о неостановимом российском оружии
Вооруженные силы Украины ничего не могут сделать против российских беспилотников "Ланцет", уничтожающих все на своем пути, заявил экс-разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:22
2023-07-13T16:43
в мире
технологии
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
youtube
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины ничего не могут сделать против российских беспилотников "Ланцет", уничтожающих все на своем пути, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону в его блоге на YouTube.&quot;Украинцам нечем его заглушить или сбить. &lt;...&gt; Эти беспилотники заполонили поле боя, они окружают и просто все уничтожают&quot;, — указал эксперт.По его словам, российская армия все более эффективно использует "Ланцеты" против ВСУ, уничтожая не только технику, но и живую силу. Использование этих беспилотников, как утверждает Риттер, привело к массовой нехватке боевых машин в рядах украинских войск.&quot;Русские главенствуют на поле боя с помощью беспилотников, эта технология в корне все меняет&quot;, — подытожил он.Ранее обозреватель 19FortyFive Майя Карлин писала, что российская армия подавляет наступление ВСУ с помощью своих смертоносных беспилотников.
https://ria.ru/20230713/unichtozhenie-1883980482.html
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в мире, технологии, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, youtube
В мире, Технологии, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, YouTube
"Уничтожает все". В США предупредили ВСУ о неостановимом российском оружии

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ никак не могут противостоять российским дронам "Ланцет"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины ничего не могут сделать против российских беспилотников "Ланцет", уничтожающих все на своем пути, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону в его блоге на YouTube.
«

"Украинцам нечем его заглушить или сбить. <...> Эти беспилотники заполонили поле боя, они окружают и просто все уничтожают", — указал эксперт.

По его словам, российская армия все более эффективно использует "Ланцеты" против ВСУ, уничтожая не только технику, но и живую силу. Использование этих беспилотников, как утверждает Риттер, привело к массовой нехватке боевых машин в рядах украинских войск.
«

"Русские главенствуют на поле боя с помощью беспилотников, эта технология в корне все меняет", — подытожил он.

Ранее обозреватель 19FortyFive Майя Карлин писала, что российская армия подавляет наступление ВСУ с помощью своих смертоносных беспилотников.
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В миреТехнологииСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАYouTube
 
 
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