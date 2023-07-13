https://ria.ru/20230713/obuchenie-1883943854.html
Цивилев пригласил артистку "Лицедеев" набрать курс в филиале РГИСИ
Цивилев пригласил артистку "Лицедеев" набрать курс в филиале РГИСИ - РИА Новости, 13.07.2023
Цивилев пригласил артистку "Лицедеев" набрать курс в филиале РГИСИ
Известная артистка "Лицедеев" набирает курс в филиале РГИСИ по приглашению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:33
2023-07-13T12:33
2023-07-13T12:33
кемерово
кемеровская область
россия
владимир путин
сергей цивилев
лицедеи
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КЕМЕРОВО, 13 июл – РИА Новости. Известная артистка "Лицедеев" набирает курс в филиале РГИСИ по приглашению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "В Кемеровском филиале Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) проходят вступительные творческие испытания для абитуриентов эстрадного отделения. Свой курс набирает Елена Садкова, которая долгое время служила в театре "Лицедеи". Двенадцать абитуриентов будут учиться у нее по специальности "Артист эстрады", 6 — "Режиссер эстрады". В качестве преподавателя РГИСИ известную артистку, которую называют лучшей клоунессой страны, пригласил лично губернатор Кузбасса Сергей Цивилев", – говорится в сообщении. "Культурно-образовательный комплекс, который у нас создается по поручению президента России Владимира Путина, открывает перед молодежью Кузбасса широкие перспективы для раскрытия талантов. Для этого мы не только обеспечиваем самые современные условия, но и приглашаем лучших педагогов", — цитирует пресс-служба главу региона. Со всемирно известным театром "Лицедеи" у Кузбасса давно налажены дружеские связи. Теперь в Кемерове будут преподавать его знаменитые мастера. Со студентами эстрадного отделения начнет работать Елена Садкова. Кроме работы с "Лицедеями" она известна как соавтор и исполнитель всемирно известного спектакля "Семьянюки", создатель театра "Семьянюки" и авторского театрального проекта "Карусель". Сейчас она является вторым педагогом курса Бориса Уварова на кафедре эстрадного искусства и музыкального театра РГИСИ, преподает комплекс актерских дисциплин в театральных школах для детей и молодежи. "Это уникальная возможность для наших детей — учиться такому редкому виду актерского мастерства, как театральная клоунада. Сейчас Елена Садкова проводит консультации и пробы, по результатам которых отберет будущих студентов своего курса", — рассказала директор Кемеровского филиала РГИСИ Марина Межова. Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставлена задача создания культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства. Комплексы возводят в регионах, имеющих особое экономическое и социальное значение, — в Кемерове, Владивостоке, Калининграде и Севастополе.
https://ria.ru/20230116/kuzbass-1845177468.html
https://ria.ru/20230712/kuzbass-1883689004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемерово, кемеровская область, россия, владимир путин, сергей цивилев, лицедеи
Кемерово, Кемеровская область, Россия, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Лицедеи
Цивилев пригласил артистку "Лицедеев" набрать курс в филиале РГИСИ
Артистка "Лицедеев" набирает курс в филиале РГИСИ по приглашению губернатора Цивилева
КЕМЕРОВО, 13 июл – РИА Новости. Известная артистка "Лицедеев" набирает курс в филиале РГИСИ по приглашению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"В Кемеровском филиале Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) проходят вступительные творческие испытания для абитуриентов эстрадного отделения. Свой курс набирает Елена Садкова, которая долгое время служила в театре "Лицедеи". Двенадцать абитуриентов будут учиться у нее по специальности "Артист эстрады", 6 — "Режиссер эстрады". В качестве преподавателя РГИСИ известную артистку, которую называют лучшей клоунессой страны, пригласил лично губернатор Кузбасса Сергей Цивилев", – говорится в сообщении.
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"Культурно-образовательный комплекс, который у нас создается по поручению президента России Владимира Путина
, открывает перед молодежью Кузбасса широкие перспективы для раскрытия талантов. Для этого мы не только обеспечиваем самые современные условия, но и приглашаем лучших педагогов", — цитирует пресс-служба главу региона.
Со всемирно известным театром "Лицедеи" у Кузбасса давно налажены дружеские связи. Теперь в Кемерове
будут преподавать его знаменитые мастера.
Со студентами эстрадного отделения начнет работать Елена Садкова. Кроме работы с "Лицедеями" она известна как соавтор и исполнитель всемирно известного спектакля "Семьянюки", создатель театра "Семьянюки" и авторского театрального проекта "Карусель". Сейчас она является вторым педагогом курса Бориса Уварова на кафедре эстрадного искусства и музыкального театра РГИСИ, преподает комплекс актерских дисциплин в театральных школах для детей и молодежи.
"Это уникальная возможность для наших детей — учиться такому редкому виду актерского мастерства, как театральная клоунада. Сейчас Елена Садкова проводит консультации и пробы, по результатам которых отберет будущих студентов своего курса", — рассказала директор Кемеровского филиала РГИСИ Марина Межова.
Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставлена задача создания культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства. Комплексы возводят в регионах, имеющих особое экономическое и социальное значение, — в Кемерове, Владивостоке
, Калининграде
и Севастополе
.
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