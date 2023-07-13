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При обстреле деревни в Курской области перебита газовая труба - РИА Новости, 13.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:37 13.07.2023 (обновлено: 17:56 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/obstrel-1884045096.html
При обстреле деревни в Курской области перебита газовая труба
При обстреле деревни в Курской области перебита газовая труба - РИА Новости, 13.07.2023
При обстреле деревни в Курской области перебита газовая труба
Перебита газовая труба и повреждены несколько домов при обстреле деревни Елизаветовки Глушковского района Курской области, всего зафиксировано четыре прилета,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:37
2023-07-13T17:56
происшествия
курская область
глушковский район
украина
роман старовойт
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Перебита газовая труба и повреждены несколько домов при обстреле деревни Елизаветовки Глушковского района Курской области, всего зафиксировано четыре прилета, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Деревня Елизаветовка Глушковского района подверглась обстрелу со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Всего насчитали 4 прилета. В результате в одном из домов произошло небольшое возгорание, в 2 домах выбиты окна, пострадали фасады, заборы", — сообщил Старовойт. Глава региона пообещал помочь собственникам поврежденных домов, а также заверил, что специалисты восстановят газовую трубу, как только позволит обстановка. В четверг обстрелу подверглось также село Троицкое Кореневского района. В результате местная жительница получила осколочное ранение плеча.
https://ria.ru/20230713/obstrel-1883895910.html
курская область
глушковский район
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происшествия, курская область, глушковский район, украина, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Глушковский район, Украина, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине
При обстреле деревни в Курской области перебита газовая труба

При обстреле деревни в Курской области перебита газовая труба, повреждены несколько домов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Перебита газовая труба и повреждены несколько домов при обстреле деревни Елизаветовки Глушковского района Курской области, всего зафиксировано четыре прилета, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Деревня Елизаветовка Глушковского района подверглась обстрелу со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Всего насчитали 4 прилета. В результате в одном из домов произошло небольшое возгорание, в 2 домах выбиты окна, пострадали фасады, заборы", — сообщил Старовойт.
Глава региона пообещал помочь собственникам поврежденных домов, а также заверил, что специалисты восстановят газовую трубу, как только позволит обстановка.
В четверг обстрелу подверглось также село Троицкое Кореневского района. В результате местная жительница получила осколочное ранение плеча.
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Вчера, 09:40
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районУкраинаРоман Старовойт
 
 
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