https://ria.ru/20230713/obstrel-1884045096.html
При обстреле деревни в Курской области перебита газовая труба
При обстреле деревни в Курской области перебита газовая труба - РИА Новости, 13.07.2023
При обстреле деревни в Курской области перебита газовая труба
Перебита газовая труба и повреждены несколько домов при обстреле деревни Елизаветовки Глушковского района Курской области, всего зафиксировано четыре прилета,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:37
2023-07-13T17:37
2023-07-13T17:56
происшествия
курская область
глушковский район
украина
роман старовойт
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_0:274:3058:1994_1920x0_80_0_0_bb41d017920d2b6788abadf4888f0caf.jpg
ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Перебита газовая труба и повреждены несколько домов при обстреле деревни Елизаветовки Глушковского района Курской области, всего зафиксировано четыре прилета, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Деревня Елизаветовка Глушковского района подверглась обстрелу со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Всего насчитали 4 прилета. В результате в одном из домов произошло небольшое возгорание, в 2 домах выбиты окна, пострадали фасады, заборы", — сообщил Старовойт. Глава региона пообещал помочь собственникам поврежденных домов, а также заверил, что специалисты восстановят газовую трубу, как только позволит обстановка. В четверг обстрелу подверглось также село Троицкое Кореневского района. В результате местная жительница получила осколочное ранение плеча.
https://ria.ru/20230713/obstrel-1883895910.html
курская область
глушковский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_7e9cc85c7bb6485526208c8097a564cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, глушковский район, украина, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Глушковский район, Украина, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине
При обстреле деревни в Курской области перебита газовая труба
При обстреле деревни в Курской области перебита газовая труба, повреждены несколько домов