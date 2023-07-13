https://ria.ru/20230713/obstrel-1884045096.html

При обстреле деревни в Курской области перебита газовая труба

При обстреле деревни в Курской области перебита газовая труба - РИА Новости, 13.07.2023

При обстреле деревни в Курской области перебита газовая труба

Перебита газовая труба и повреждены несколько домов при обстреле деревни Елизаветовки Глушковского района Курской области, всего зафиксировано четыре прилета,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:37

2023-07-13T17:37

2023-07-13T17:56

происшествия

курская область

глушковский район

украина

роман старовойт

специальная военная операция на украине

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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Перебита газовая труба и повреждены несколько домов при обстреле деревни Елизаветовки Глушковского района Курской области, всего зафиксировано четыре прилета, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Деревня Елизаветовка Глушковского района подверглась обстрелу со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Всего насчитали 4 прилета. В результате в одном из домов произошло небольшое возгорание, в 2 домах выбиты окна, пострадали фасады, заборы", — сообщил Старовойт. Глава региона пообещал помочь собственникам поврежденных домов, а также заверил, что специалисты восстановят газовую трубу, как только позволит обстановка. В четверг обстрелу подверглось также село Троицкое Кореневского района. В результате местная жительница получила осколочное ранение плеча.

https://ria.ru/20230713/obstrel-1883895910.html

курская область

глушковский район

украина

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Варвара Скокшина

происшествия, курская область, глушковский район, украина, роман старовойт