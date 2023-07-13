https://ria.ru/20230713/obstrel-1884033252.html

Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Дебальцево 14 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Дебальцево 14 снарядов - РИА Новости, 13.07.2023

Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Дебальцево 14 снарядов

Украинские войска выпустили в четверг 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Макеевке и Дебальцево, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:01

2023-07-13T17:01

2023-07-13T17:01

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Макеевке и Дебальцево, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Дебальцево: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.25 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало об обстреле Донецка из РСЗО со стороны украинских войск, выпустивших по городу две ракеты. Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что система ПВО отразила атаку ВСУ. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883891566.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины