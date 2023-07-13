https://ria.ru/20230713/obstrel-1883895910.html
При обстреле со стороны ВСУ села в Запорожской области погиб ребенок
При обстреле со стороны ВСУ села в Запорожской области погиб ребенок - РИА Новости, 13.07.2023
При обстреле со стороны ВСУ села в Запорожской области погиб ребенок
Ребенок погиб при обстреле со стороны украинских боевиков села Тарасовка в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:40
2023-07-13T09:40
2023-07-13T09:40
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
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россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Ребенок погиб при обстреле со стороны украинских боевиков села Тарасовка в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Вечером 12 июля боевики нацистского киевского режима обстреляли село Тарасовка Пологовского района. Погиб ребенок, ученик четвертого класса. Подробности уточняются", - сказал представитель ведомства. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230708/obstrel-1883000314.html
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РИА Новости
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происшествия, запорожская область, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Киев, Россия
При обстреле со стороны ВСУ села в Запорожской области погиб ребенок
При обстреле со стороны ВСУ села Тарасовка в Запорожской области погиб школьник