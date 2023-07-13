https://ria.ru/20230713/obstrel-1883895910.html

При обстреле со стороны ВСУ села в Запорожской области погиб ребенок

При обстреле со стороны ВСУ села в Запорожской области погиб ребенок - РИА Новости, 13.07.2023

При обстреле со стороны ВСУ села в Запорожской области погиб ребенок

Ребенок погиб при обстреле со стороны украинских боевиков села Тарасовка в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T09:40

2023-07-13T09:40

2023-07-13T09:40

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

киев

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Ребенок погиб при обстреле со стороны украинских боевиков села Тарасовка в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Вечером 12 июля боевики нацистского киевского режима обстреляли село Тарасовка Пологовского района. Погиб ребенок, ученик четвертого класса. Подробности уточняются", - сказал представитель ведомства. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230708/obstrel-1883000314.html

запорожская область

киев

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, запорожская область, киев, россия