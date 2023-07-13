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Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.07.2023
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 56 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 362 единицы различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T00:27
2023-07-13T00:27
2023-07-13T00:27
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 56 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 362 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 56 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 13 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 362 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Гольмовский, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Старомихайловка и Заветное Желание. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Донецке и Заветном Желании. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 50 обстрелов.
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донецкая народная республика, сцкк, в мире, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире, Донецк, Украина
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 362 единицы различных боеприпасов