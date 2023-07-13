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В США рассказали, что останется от Украины после победы России - РИА Новости, 13.07.2023
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02:49 13.07.2023 (обновлено: 05:13 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/obrubok-1883873607.html
В США рассказали, что останется от Украины после победы России
В США рассказали, что останется от Украины после победы России - РИА Новости, 13.07.2023
В США рассказали, что останется от Украины после победы России
Украина потеряет обширные территории и превратится в государство-обрубок после победы России, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью South... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T02:49
2023-07-13T05:13
в мире
украина
россия
джон миршаймер
нато
евросоюз
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украина потеряет обширные территории и превратится в государство-обрубок после победы России, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью South China Morning Post."То, что останется от Украины, станет неблагополучным государством-обрубком, которое не сможет вести крупные боевые действия против России и не будет удовлетворять критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО. Я думаю, что это будет конечным результатом", — сказал он.По его мнению, Украина потеряет "несколько больших кусков", которые будут равны примерно половине ее территории. Миршаймер спрогнозировал, что активные боевые действия будут продолжаться еще два года.Американский политолог также призвал Запад готовиться к "неприятной" победе России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883827966.html
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в мире, украина, россия, джон миршаймер, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Джон Миршаймер, НАТО, Евросоюз
В США рассказали, что останется от Украины после победы России

Политолог Миршаймер: Украина после победы России превратится в государство-обрубок

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украина потеряет обширные территории и превратится в государство-обрубок после победы России, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью South China Morning Post.
«
"То, что останется от Украины, станет неблагополучным государством-обрубком, которое не сможет вести крупные боевые действия против России и не будет удовлетворять критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО. Я думаю, что это будет конечным результатом", — сказал он.
По его мнению, Украина потеряет "несколько больших кусков", которые будут равны примерно половине ее территории. Миршаймер спрогнозировал, что активные боевые действия будут продолжаться еще два года.
Американский политолог также призвал Запад готовиться к "неприятной" победе России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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