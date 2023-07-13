https://ria.ru/20230713/obrubok-1883873607.html
В США рассказали, что останется от Украины после победы России
В США рассказали, что останется от Украины после победы России - РИА Новости, 13.07.2023
В США рассказали, что останется от Украины после победы России
Украина потеряет обширные территории и превратится в государство-обрубок после победы России, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью South... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T02:49
2023-07-13T02:49
2023-07-13T05:13
в мире
украина
россия
джон миршаймер
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украина потеряет обширные территории и превратится в государство-обрубок после победы России, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью South China Morning Post."То, что останется от Украины, станет неблагополучным государством-обрубком, которое не сможет вести крупные боевые действия против России и не будет удовлетворять критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО. Я думаю, что это будет конечным результатом", — сказал он.По его мнению, Украина потеряет "несколько больших кусков", которые будут равны примерно половине ее территории. Миршаймер спрогнозировал, что активные боевые действия будут продолжаться еще два года.Американский политолог также призвал Запад готовиться к "неприятной" победе России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883827966.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, джон миршаймер, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Джон Миршаймер, НАТО, Евросоюз
В США рассказали, что останется от Украины после победы России
Политолог Миршаймер: Украина после победы России превратится в государство-обрубок