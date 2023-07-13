https://ria.ru/20230713/obrascheniya-1884037575.html

До 3000 тысяч звонков в год получает горячая линия Москвы о животных в беде

До 3000 тысяч звонков в год получает горячая линия Москвы о животных в беде - РИА Новости, 13.07.2023

До 3000 тысяч звонков в год получает горячая линия Москвы о животных в беде

На столичную общегородскую горячую линию в год поступает около 2-3 тысяч обращений о животных, которые угодили в беду и им требуется помощь, сообщил начальник... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:12

2023-07-13T17:12

2023-07-13T17:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей бурмистров

москва

мосприрода

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. На столичную общегородскую горячую линию в год поступает около 2-3 тысяч обращений о животных, которые угодили в беду и им требуется помощь, сообщил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. "Часто люди обращаются на горячую линию, увидев, что животное попало в какую-то передрягу. И действительно, за последние годы, мы поднимали данные и, например, если четыре года назад было порядка 700 обращений в год, то сейчас цифры ушли за две тысячи, три тысячи обращений. То есть люди звонят постоянно", — заявил он во время пресс-конференции "Природа Москвы: кто и как спасает диких животных в столице?". Бурмистров также отметил, что на линию поступает очень много обращений, касающихся судьбы уток с утятами. Москвичи сопровождают их и даже перекрывают для них дороги. Также жители столицы часто обращаются к специалистам по поводу лис, например, когда просыпаются и видят животного в окне. "Мы фиксируем это, но нам это интересно с точки зрения локации, ничего же страшного в этой ситуации нет", — добавил Бурмистров.

https://ria.ru/20230213/zhivotnye-1851703158.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей бурмистров, москва, мосприрода