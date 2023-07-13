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До 3000 тысяч звонков в год получает горячая линия Москвы о животных в беде - РИА Новости, 13.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:12 13.07.2023
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До 3000 тысяч звонков в год получает горячая линия Москвы о животных в беде
До 3000 тысяч звонков в год получает горячая линия Москвы о животных в беде - РИА Новости, 13.07.2023
До 3000 тысяч звонков в год получает горячая линия Москвы о животных в беде
На столичную общегородскую горячую линию в год поступает около 2-3 тысяч обращений о животных, которые угодили в беду и им требуется помощь, сообщил начальник... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:12
2023-07-13T17:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей бурмистров
москва
мосприрода
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. На столичную общегородскую горячую линию в год поступает около 2-3 тысяч обращений о животных, которые угодили в беду и им требуется помощь, сообщил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. "Часто люди обращаются на горячую линию, увидев, что животное попало в какую-то передрягу. И действительно, за последние годы, мы поднимали данные и, например, если четыре года назад было порядка 700 обращений в год, то сейчас цифры ушли за две тысячи, три тысячи обращений. То есть люди звонят постоянно", — заявил он во время пресс-конференции "Природа Москвы: кто и как спасает диких животных в столице?". Бурмистров также отметил, что на линию поступает очень много обращений, касающихся судьбы уток с утятами. Москвичи сопровождают их и даже перекрывают для них дороги. Также жители столицы часто обращаются к специалистам по поводу лис, например, когда просыпаются и видят животного в окне. "Мы фиксируем это, но нам это интересно с точки зрения локации, ничего же страшного в этой ситуации нет", — добавил Бурмистров.
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сергей бурмистров, москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Бурмистров, Москва, Мосприрода

До 3000 тысяч звонков в год получает горячая линия Москвы о животных в беде

© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудница колл-центра
Сотрудница колл-центра - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. На столичную общегородскую горячую линию в год поступает около 2-3 тысяч обращений о животных, которые угодили в беду и им требуется помощь, сообщил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
«
"Часто люди обращаются на горячую линию, увидев, что животное попало в какую-то передрягу. И действительно, за последние годы, мы поднимали данные и, например, если четыре года назад было порядка 700 обращений в год, то сейчас цифры ушли за две тысячи, три тысячи обращений. То есть люди звонят постоянно", — заявил он во время пресс-конференции "Природа Москвы: кто и как спасает диких животных в столице?".
Бурмистров также отметил, что на линию поступает очень много обращений, касающихся судьбы уток с утятами. Москвичи сопровождают их и даже перекрывают для них дороги. Также жители столицы часто обращаются к специалистам по поводу лис, например, когда просыпаются и видят животного в окне.
"Мы фиксируем это, но нам это интересно с точки зрения локации, ничего же страшного в этой ситуации нет", — добавил Бурмистров.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей БурмистровМоскваМосприрода
 
 
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