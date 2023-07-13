https://ria.ru/20230713/neelova-1883957010.html

В театре "Современник" отменили спектакли с участием Марины Нееловой

В театре "Современник" отменили спектакли с участием Марины Нееловой - РИА Новости, 13.07.2023

В театре "Современник" отменили спектакли с участием Марины Нееловой

Спектакли театра "Современник" с участием народной артистки России Марины Нееловой отменены из-за ее болезни, сообщили РИА Новости в дирекции театра. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:36

2023-07-13T13:36

2023-07-13T15:55

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Спектакли театра "Современник" с участием народной артистки России Марины Нееловой отменены из-за ее болезни, сообщили РИА Новости в дирекции театра. "Марина Мстиславовна больна, поэтому пока спектакли с ее участием отменены", — сказал представитель дирекции.Сообщения СМИ о госпитализации в театре комментировать отказались. Марине Нееловой 76 лет. Большая часть ее творческой жизни прошла в "Современнике". В кинематографе наиболее известные роли она сыграла в таких советских картинах, как "Старая, старая сказка", "Осенний марафон", "Фантазии Фарятьева", "Дорогая Елена Сергеевна".

https://ria.ru/20220108/neelova-1766168011.html

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Кирилл Волков

новости культуры, россия, марина неелова, москва, современник (театр)