https://ria.ru/20230713/neelova-1883957010.html
В театре "Современник" отменили спектакли с участием Марины Нееловой
В театре "Современник" отменили спектакли с участием Марины Нееловой - РИА Новости, 13.07.2023
В театре "Современник" отменили спектакли с участием Марины Нееловой
Спектакли театра "Современник" с участием народной артистки России Марины Нееловой отменены из-за ее болезни, сообщили РИА Новости в дирекции театра. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:36
2023-07-13T13:36
2023-07-13T15:55
культура
новости культуры
россия
марина неелова
москва
современник (театр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758509955_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a214980d71ede46a79a53491ad1a003.png
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Спектакли театра "Современник" с участием народной артистки России Марины Нееловой отменены из-за ее болезни, сообщили РИА Новости в дирекции театра. "Марина Мстиславовна больна, поэтому пока спектакли с ее участием отменены", — сказал представитель дирекции.Сообщения СМИ о госпитализации в театре комментировать отказались. Марине Нееловой 76 лет. Большая часть ее творческой жизни прошла в "Современнике". В кинематографе наиболее известные роли она сыграла в таких советских картинах, как "Старая, старая сказка", "Осенний марафон", "Фантазии Фарятьева", "Дорогая Елена Сергеевна".
https://ria.ru/20220108/neelova-1766168011.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758509955_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_96dcc01d22ae340ea6e19275404b311c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, марина неелова, москва, современник (театр)
Культура, Новости культуры, Россия, Марина Неелова, Москва, Современник (театр)
В театре "Современник" отменили спектакли с участием Марины Нееловой
В театре "Современник" отменили спектакли с участием Марины Нееловой из-за ее болезни
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Спектакли театра "Современник" с участием народной артистки России Марины Нееловой отменены из-за ее болезни, сообщили РИА Новости в дирекции театра.
"Марина Мстиславовна больна, поэтому пока спектакли с ее участием отменены", — сказал представитель дирекции.
Сообщения СМИ о госпитализации в театре комментировать отказались.
Марине Нееловой 76 лет. Большая часть ее творческой жизни прошла в "Современнике". В кинематографе наиболее известные роли она сыграла в таких советских картинах, как "Старая, старая сказка", "Осенний марафон", "Фантазии Фарятьева", "Дорогая Елена Сергеевна".
Биография Марины Нееловой