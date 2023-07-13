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В театре "Современник" отменили спектакли с участием Марины Нееловой - РИА Новости, 13.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:36 13.07.2023 (обновлено: 15:55 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/neelova-1883957010.html
В театре "Современник" отменили спектакли с участием Марины Нееловой
В театре "Современник" отменили спектакли с участием Марины Нееловой - РИА Новости, 13.07.2023
В театре "Современник" отменили спектакли с участием Марины Нееловой
Спектакли театра "Современник" с участием народной артистки России Марины Нееловой отменены из-за ее болезни, сообщили РИА Новости в дирекции театра. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:36
2023-07-13T15:55
культура
новости культуры
россия
марина неелова
москва
современник (театр)
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Спектакли театра "Современник" с участием народной артистки России Марины Нееловой отменены из-за ее болезни, сообщили РИА Новости в дирекции театра. "Марина Мстиславовна больна, поэтому пока спектакли с ее участием отменены", — сказал представитель дирекции.Сообщения СМИ о госпитализации в театре комментировать отказались. Марине Нееловой 76 лет. Большая часть ее творческой жизни прошла в "Современнике". В кинематографе наиболее известные роли она сыграла в таких советских картинах, как "Старая, старая сказка", "Осенний марафон", "Фантазии Фарятьева", "Дорогая Елена Сергеевна".
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новости культуры, россия, марина неелова, москва, современник (театр)
Культура, Новости культуры, Россия, Марина Неелова, Москва, Современник (театр)
В театре "Современник" отменили спектакли с участием Марины Нееловой

В театре "Современник" отменили спектакли с участием Марины Нееловой из-за ее болезни

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Марина Неелова
Марина Неелова - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Марина Неелова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Спектакли театра "Современник" с участием народной артистки России Марины Нееловой отменены из-за ее болезни, сообщили РИА Новости в дирекции театра.
"Марина Мстиславовна больна, поэтому пока спектакли с ее участием отменены", — сказал представитель дирекции.
Сообщения СМИ о госпитализации в театре комментировать отказались.
Марине Нееловой 76 лет. Большая часть ее творческой жизни прошла в "Современнике". В кинематографе наиболее известные роли она сыграла в таких советских картинах, как "Старая, старая сказка", "Осенний марафон", "Фантазии Фарятьева", "Дорогая Елена Сергеевна".
Актриса Марина Неелова - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Биография Марины Нееловой
8 января 2022, 02:43
 
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