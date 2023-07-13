https://ria.ru/20230713/nauka-1884036060.html

Россия планирует расширять научные альянсы с другими государствами

Россия планирует расширять научные альянсы с другими государствами - РИА Новости, 13.07.2023

Россия планирует расширять научные альянсы с другими государствами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена расширять равноправные и взаимовыгодные научные альянсы с другими государствами. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:08

2023-07-13T17:08

2023-07-13T17:22

наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена расширять равноправные и взаимовыгодные научные альянсы с другими государствами."Намерены создавать и расширять равноправные, взаимовыгодные технологические и научные альянсы с другими государствами", - сказал Путин на Форуме будущих технологий в Москве.Он пообещал, что в рамках российского председательства в БРИКС в следующем году Россия будет обсуждать с партнёрами конкретные проекты по целому ряду значимых сфер, в том числе передовые технологии в вычислениях, разработке, хранении и передаче данных.

https://ria.ru/20230705/publikatsii-1882152998.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин