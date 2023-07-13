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Россия планирует расширять научные альянсы с другими государствами - РИА Новости, 13.07.2023
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Наука
 
17:08 13.07.2023 (обновлено: 17:22 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/nauka-1884036060.html
Россия планирует расширять научные альянсы с другими государствами
Россия планирует расширять научные альянсы с другими государствами - РИА Новости, 13.07.2023
Россия планирует расширять научные альянсы с другими государствами
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена расширять равноправные и взаимовыгодные научные альянсы с другими государствами. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:08
2023-07-13T17:22
наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена расширять равноправные и взаимовыгодные научные альянсы с другими государствами."Намерены создавать и расширять равноправные, взаимовыгодные технологические и научные альянсы с другими государствами", - сказал Путин на Форуме будущих технологий в Москве.Он пообещал, что в рамках российского председательства в БРИКС в следующем году Россия будет обсуждать с партнёрами конкретные проекты по целому ряду значимых сфер, в том числе передовые технологии в вычислениях, разработке, хранении и передаче данных.
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россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Россия планирует расширять научные альянсы с другими государствами

Путин: Россия планирует расширять сотрудничество и научные альянсы с другими государствами

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМолодые ученые
Молодые ученые - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена расширять равноправные и взаимовыгодные научные альянсы с другими государствами.
"Намерены создавать и расширять равноправные, взаимовыгодные технологические и научные альянсы с другими государствами", - сказал Путин на Форуме будущих технологий в Москве.
Он пообещал, что в рамках российского председательства в БРИКС в следующем году Россия будет обсуждать с партнёрами конкретные проекты по целому ряду значимых сфер, в том числе передовые технологии в вычислениях, разработке, хранении и передаче данных.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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