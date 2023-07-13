https://ria.ru/20230713/nato-1884088632.html

Разведчик из США раскрыл неожиданную слабость ключевой страны НАТО

Разведчик из США раскрыл неожиданную слабость ключевой страны НАТО - РИА Новости, 13.07.2023

Разведчик из США раскрыл неожиданную слабость ключевой страны НАТО

Британские Вооруженные силы находятся в плачевном состоянии, поэтому Соединенное Королевство стало обузой для НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T22:47

2023-07-13T22:47

2023-07-13T23:48

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скотт риттер

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Британские Вооруженные силы находятся в плачевном состоянии, поэтому Соединенное Королевство стало обузой для НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону в его блоге на YouTube."Остальные участники альянса уже задаются вопросом, почему в его структурах столько британцев? Все возмущаются: "Их больше в НАТО, чем в самой британской армии". Многие негодуют из-за того, что военные возможности Лондона не соответствуют его статусу и положению. Армия королевства настолько ослабла, что нахождение страны в альянсе контрпродуктивно", — сказал эксперт.По его мнению, Германия тоже столкнулась с проблемой деградации вооруженных сил. При этом в НАТО есть две страны, действительно думающие о своих силовых структурах и вкладывающие большие средства в их развитие, — это США и Польша, уточнил Риттер.Североатлантический альянс стал тенью некогда могущественной военной организации, он не способен одержать победу в современном конфликте, резюмировал бывший разведчик.

https://ria.ru/20230713/vsu-1884072334.html

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политика, сша, германия, нато, великобритания, скотт риттер, польша