https://ria.ru/20230713/nato-1884088632.html
Разведчик из США раскрыл неожиданную слабость ключевой страны НАТО
Разведчик из США раскрыл неожиданную слабость ключевой страны НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
Разведчик из США раскрыл неожиданную слабость ключевой страны НАТО
Британские Вооруженные силы находятся в плачевном состоянии, поэтому Соединенное Королевство стало обузой для НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T22:47
2023-07-13T22:47
2023-07-13T23:48
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великобритания
скотт риттер
польша
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Британские Вооруженные силы находятся в плачевном состоянии, поэтому Соединенное Королевство стало обузой для НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону в его блоге на YouTube."Остальные участники альянса уже задаются вопросом, почему в его структурах столько британцев? Все возмущаются: "Их больше в НАТО, чем в самой британской армии". Многие негодуют из-за того, что военные возможности Лондона не соответствуют его статусу и положению. Армия королевства настолько ослабла, что нахождение страны в альянсе контрпродуктивно", — сказал эксперт.По его мнению, Германия тоже столкнулась с проблемой деградации вооруженных сил. При этом в НАТО есть две страны, действительно думающие о своих силовых структурах и вкладывающие большие средства в их развитие, — это США и Польша, уточнил Риттер.Североатлантический альянс стал тенью некогда могущественной военной организации, он не способен одержать победу в современном конфликте, резюмировал бывший разведчик.
https://ria.ru/20230713/vsu-1884072334.html
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политика, сша, германия, нато, великобритания, скотт риттер, польша
Политика, США, Германия, НАТО, Великобритания, Скотт Риттер, Польша
Разведчик из США раскрыл неожиданную слабость ключевой страны НАТО
Экс-разведчик ВС США Риттер: британская армия настолько слаба, что стала ненужной НАТО