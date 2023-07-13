https://ria.ru/20230713/nato-1884063903.html
Путин ответил на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО
Путин ответил на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
Путин ответил на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО создаст угрозы безопасности для РФ и не повысит безопасность самой Украины, заявил в эфире канала "Россия 24" президент России... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:59
2023-07-13T18:59
2023-07-13T20:17
украина
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нато
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО создаст угрозы безопасности для РФ и не повысит безопасность самой Украины, заявил в эфире канала "Россия 24" президент России Владимир Путин и добавил, что ничего хорошего он в этом не видит."Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно об этом говорили, это создает угрозы для безопасности России. Очевидно. И, собственно говоря, причина и специальной военной операции, одна из причин - это угроза вступления Украины в НАТО. Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене", - сказал Путин."Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу", - добавил президент России.Он напомнил, что позиция РФ по этому вопросу хорошо известна.
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Путин о зерновой сделке и саммите НАТО
Путин о зерновой сделке и саммите НАТО
2023-07-13T18:59
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украина, россия, нато, владимир путин
Украина, Россия, НАТО, Владимир Путин
Путин ответил на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО
Путин назвал возможное вступление Украины в НАТО одной из причин спецоперации России
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Вступление Украины в НАТО создаст угрозы безопасности для РФ и не повысит безопасность самой Украины, заявил в эфире канала "Россия 24"
президент России Владимир Путин и добавил, что ничего хорошего он в этом не видит.
"Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно об этом говорили, это создает угрозы для безопасности России. Очевидно. И, собственно говоря, причина и специальной военной операции, одна из причин - это угроза вступления Украины в НАТО. Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене", - сказал Путин.
"Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу", - добавил президент России.
Он напомнил, что позиция РФ по этому вопросу хорошо известна.
Байден ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО