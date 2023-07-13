https://ria.ru/20230713/nato-1883992861.html
В Китае предложили назвать НАТО Североатлантической организацией бандитов
В Китае предложили назвать НАТО Североатлантической организацией бандитов - РИА Новости, 13.07.2023
В Китае предложили назвать НАТО Североатлантической организацией бандитов
НАТО должна быть переименована в Североатлантическую организацию бандитов на фоне действий США по разжиганию региональных конфликтов и манипуляций своими... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:23
2023-07-13T15:23
2023-07-13T16:06
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. НАТО должна быть переименована в Североатлантическую организацию бандитов на фоне действий США по разжиганию региональных конфликтов и манипуляций своими союзниками, считает китайская газета Global Times по итогам саммита альянса в Вильнюсе. "Блок (НАТО - ред.) под предводительством США часто использует термин "международная организация", чтобы скрыть истинную природу гангстерского кружка. К тому же, США как лидер этой банды предпочитают манипулировать своими лакеями, чтобы разжигать конфликты, при этом наблюдая за ними издалека", - говорится в статье. На основе этих наблюдений издание предлагает НАТО сменить название. "Уместно переименовать НАТО в "Североатлантическую организацию бандитов", - отмечает газета. Также китайское издание фиксирует, что отношения НАТО и КНР становятся "все более экстремальными и конфронтационными", а попытки альянса усилить сотрудничество с Японией являются стремлением "еще больше сдержать Китай". США используют НАТО как "марионетку" в качество удобного и финансово не затратного способа военного присутствия. Однако, как считает газета, Североатлантический альянс не сможет приспособить свою политику для действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за особенностей стратегического мышления альянса. Страны АТР в свою очередь выработали "собственный комплекс культуры и логики решения вопросов региональной безопасности, который существенно отличается от натовского".
https://ria.ru/20230713/unichtozhenie-1883980482.html
https://ria.ru/20230713/smekh-1883977036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, нато
В Китае предложили назвать НАТО Североатлантической организацией бандитов
Global Times предложила переименовать НАТО в Североатлантическую организацию бандитов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
НАТО должна быть переименована в Североатлантическую организацию бандитов на фоне действий США по разжиганию региональных конфликтов и манипуляций своими союзниками, считает китайская газета Global Times
по итогам саммита альянса в Вильнюсе.
"Блок (НАТО - ред.) под предводительством США часто использует термин "международная организация", чтобы скрыть истинную природу гангстерского кружка. К тому же, США как лидер этой банды предпочитают манипулировать своими лакеями, чтобы разжигать конфликты, при этом наблюдая за ними издалека", - говорится в статье.
На основе этих наблюдений издание предлагает НАТО сменить название.
"Уместно переименовать НАТО в "Североатлантическую организацию бандитов", - отмечает газета.
"Это предупреждение". Польский генерал сообщил о сигнале НАТО для Украины
Также китайское издание фиксирует, что отношения НАТО и КНР
становятся "все более экстремальными и конфронтационными", а попытки альянса усилить сотрудничество с Японией
являются стремлением "еще больше сдержать Китай".
США используют НАТО как "марионетку" в качество удобного и финансово не затратного способа военного присутствия. Однако, как считает газета, Североатлантический альянс не сможет приспособить свою политику для действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за особенностей стратегического мышления альянса. Страны АТР
в свою очередь выработали "собственный комплекс культуры и логики решения вопросов региональной безопасности, который существенно отличается от натовского".
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