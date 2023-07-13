Рейтинг@Mail.ru
В Китае предложили назвать НАТО Североатлантической организацией бандитов - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 13.07.2023 (обновлено: 16:06 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/nato-1883992861.html
В Китае предложили назвать НАТО Североатлантической организацией бандитов
В Китае предложили назвать НАТО Североатлантической организацией бандитов - РИА Новости, 13.07.2023
В Китае предложили назвать НАТО Североатлантической организацией бандитов
НАТО должна быть переименована в Североатлантическую организацию бандитов на фоне действий США по разжиганию региональных конфликтов и манипуляций своими... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:23
2023-07-13T16:06
в мире
китай
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883537613_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_156bd7e6dd78b13fb61f85037125ac75.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. НАТО должна быть переименована в Североатлантическую организацию бандитов на фоне действий США по разжиганию региональных конфликтов и манипуляций своими союзниками, считает китайская газета Global Times по итогам саммита альянса в Вильнюсе. "Блок (НАТО - ред.) под предводительством США часто использует термин "международная организация", чтобы скрыть истинную природу гангстерского кружка. К тому же, США как лидер этой банды предпочитают манипулировать своими лакеями, чтобы разжигать конфликты, при этом наблюдая за ними издалека", - говорится в статье. На основе этих наблюдений издание предлагает НАТО сменить название. "Уместно переименовать НАТО в "Североатлантическую организацию бандитов", - отмечает газета. Также китайское издание фиксирует, что отношения НАТО и КНР становятся "все более экстремальными и конфронтационными", а попытки альянса усилить сотрудничество с Японией являются стремлением "еще больше сдержать Китай". США используют НАТО как "марионетку" в качество удобного и финансово не затратного способа военного присутствия. Однако, как считает газета, Североатлантический альянс не сможет приспособить свою политику для действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за особенностей стратегического мышления альянса. Страны АТР в свою очередь выработали "собственный комплекс культуры и логики решения вопросов региональной безопасности, который существенно отличается от натовского".
https://ria.ru/20230713/unichtozhenie-1883980482.html
https://ria.ru/20230713/smekh-1883977036.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883537613_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_60afade3dff63a2df4b39effbd69114b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, нато
В мире, Китай, США, НАТО
В Китае предложили назвать НАТО Североатлантической организацией бандитов

Global Times предложила переименовать НАТО в Североатлантическую организацию бандитов

© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. НАТО должна быть переименована в Североатлантическую организацию бандитов на фоне действий США по разжиганию региональных конфликтов и манипуляций своими союзниками, считает китайская газета Global Times по итогам саммита альянса в Вильнюсе.
"Блок (НАТО - ред.) под предводительством США часто использует термин "международная организация", чтобы скрыть истинную природу гангстерского кружка. К тому же, США как лидер этой банды предпочитают манипулировать своими лакеями, чтобы разжигать конфликты, при этом наблюдая за ними издалека", - говорится в статье.
На основе этих наблюдений издание предлагает НАТО сменить название.
"Уместно переименовать НАТО в "Североатлантическую организацию бандитов", - отмечает газета.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
"Это предупреждение". Польский генерал сообщил о сигнале НАТО для Украины
Вчера, 14:35
Также китайское издание фиксирует, что отношения НАТО и КНР становятся "все более экстремальными и конфронтационными", а попытки альянса усилить сотрудничество с Японией являются стремлением "еще больше сдержать Китай".
США используют НАТО как "марионетку" в качество удобного и финансово не затратного способа военного присутствия. Однако, как считает газета, Североатлантический альянс не сможет приспособить свою политику для действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за особенностей стратегического мышления альянса. Страны АТР в свою очередь выработали "собственный комплекс культуры и логики решения вопросов региональной безопасности, который существенно отличается от натовского".
Премьер-министр Нидерландов отказался от кофе Зеленского - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Зеленского подняли на смех во время встречи с премьер-министром Нидерландов
Вчера, 14:20
 
В миреКитайСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала