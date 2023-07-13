НАТО направила в Молдавию группу политических советников
Замглавы НАТО Джоанэ: альянс направил специалистов для повышения устойчивости Молдавии
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 июл — РИА Новости. НАТО отправила в Молдавию специалистов для повышения устойчивости государства, сообщил замгенсека альянса Мирча Джоанэ, его слова приводит онлайн-издание Realitetaea.
"Мы направили в Кишинев команду топ-профессионалов по проблеме устойчивости, которые предоставят властям Молдавии мнения и рекомендации, чтобы они имели более целостное, более современное и более надежное видение по повышению устойчивости государства", — сказал он.
Замгенсека организации также подчеркнул, что альянс продолжит помогать Молдавии. По его словам, в резолюции по итогам саммита в Вильнюсе впервые появился пункт, касающийся этой страны. При этом Джоанэ отметил, что альянс уважает суверенитет и территориальную целостность Молдавии, которая на протяжении 30 лет остается партнером НАТО и Евросоюза.
Ранее министр иностранных дел страны Нику Попеску заявил, что на саммите в Вильнюсе смог пообщаться с коллегами из стран Североатлантического альянса. По его словам, он обсудил углубление партнерских отношений для укрепления обороноспособности республики.
В январе президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью изданию Politico, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. По данным СМИ, политик не упомянула конкретно НАТО, однако ранее она неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с блоком.
Согласно конституции, Молдавия придерживается нейтралитета, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр организации. В декабре 2017 года в столице открылось бюро по связям Североатлантического альянса.