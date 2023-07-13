https://ria.ru/20230713/nato-1883986356.html

НАТО направила в Молдавию группу политических советников

НАТО направила в Молдавию группу политических советников - РИА Новости, 13.07.2023

НАТО направила в Молдавию группу политических советников

НАТО отправила в Молдавию специалистов для повышения устойчивости государства, сообщил замгенсека альянса Мирча Джоанэ, его слова приводит онлайн-издание... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:57

2023-07-13T14:57

2023-07-13T15:44

в мире

молдавия

вильнюс

кишинев

майя санду

нато

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КИШИНЕВ, 13 июл — РИА Новости. НАТО отправила в Молдавию специалистов для повышения устойчивости государства, сообщил замгенсека альянса Мирча Джоанэ, его слова приводит онлайн-издание Realitetaea."Мы направили в Кишинев команду топ-профессионалов по проблеме устойчивости, которые предоставят властям Молдавии мнения и рекомендации, чтобы они имели более целостное, более современное и более надежное видение по повышению устойчивости государства", — сказал он.Замгенсека организации также подчеркнул, что альянс продолжит помогать Молдавии. По его словам, в резолюции по итогам саммита в Вильнюсе впервые появился пункт, касающийся этой страны. При этом Джоанэ отметил, что альянс уважает суверенитет и территориальную целостность Молдавии, которая на протяжении 30 лет остается партнером НАТО и Евросоюза.Ранее министр иностранных дел страны Нику Попеску заявил, что на саммите в Вильнюсе смог пообщаться с коллегами из стран Североатлантического альянса. По его словам, он обсудил углубление партнерских отношений для укрепления обороноспособности республики. В январе президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью изданию Politico, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. По данным СМИ, политик не упомянула конкретно НАТО, однако ранее она неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с блоком. Согласно конституции, Молдавия придерживается нейтралитета, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр организации. В декабре 2017 года в столице открылось бюро по связям Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20230711/moldavia-1883578601.html

https://ria.ru/20230705/moldaviya-1882398484.html

молдавия

вильнюс

кишинев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, вильнюс, кишинев, майя санду, нато