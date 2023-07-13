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Во Франции задержали 12 человек за нападение на дом мэра города Л'Ай-ле-Роз - РИА Новости, 13.07.2023
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15:20 13.07.2023
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Во Франции задержали 12 человек за нападение на дом мэра города Л'Ай-ле-Роз
Во Франции задержали 12 человек за нападение на дом мэра города Л'Ай-ле-Роз - РИА Новости, 13.07.2023
Во Франции задержали 12 человек за нападение на дом мэра города Л'Ай-ле-Роз
Двенадцать человек задержаны накануне во Франции по подозрению в нападении на дом мэра города Л'Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна и его семью в ходе массовых... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:20
2023-07-13T15:20
в мире
франция
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ПАРИЖ, 13 июл – РИА Новости. Двенадцать человек задержаны накануне во Франции по подозрению в нападении на дом мэра города Л'Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна и его семью в ходе массовых беспорядков в стране в начале июля, сообщил в четверг телеканал BFMTV. Ранее Жанбрюн заявил, что неизвестные, пока он находился в мэрии, попытались протаранить его дом на автомобиле, а затем поджечь его. Супруга мэра и один из его детей пострадали в ходе нападения. Прокуратура начала расследование по делу о покушении на убийство. "Двенадцать человек были задержаны в рамках расследования, открытого после тарана на машине жилья мэра Л'Ай-ле-Роз в ночь на субботу 1 июля", - говорится в сообщении телеканала. По информации BFMTV, все задержанные являются совершеннолетними, большинству из них примерно 20 лет. Некоторые из них при этом уже известны полиции. Как отмечает телеканал, правоохранители смогли произвести задержание благодаря показаниям пострадавшей супруги мэра, соседей, а также следам ДНК, обнаруженным на машине, которая, как оказалось, была украдена. Ранее сообщалось, что власти Франции на фоне беспорядков в стране выделят пять миллионов евро на программу по защите избранных депутатов и мэров городов, которая включает юридическую и психологическую помощь. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
https://ria.ru/20230709/frantsiya-1883140016.html
https://ria.ru/20230713/byudzhet-1883946255.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции задержали 12 человек за нападение на дом мэра города Л'Ай-ле-Роз

Во Франции задержали 12 человек за нападение на дом мэра города Л'Ай-ле-Роз Жанбрюна

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов во Франции
Сотрудники правоохранительных органов во Франции - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Сотрудники правоохранительных органов во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 июл – РИА Новости. Двенадцать человек задержаны накануне во Франции по подозрению в нападении на дом мэра города Л'Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна и его семью в ходе массовых беспорядков в стране в начале июля, сообщил в четверг телеканал BFMTV.
Ранее Жанбрюн заявил, что неизвестные, пока он находился в мэрии, попытались протаранить его дом на автомобиле, а затем поджечь его. Супруга мэра и один из его детей пострадали в ходе нападения. Прокуратура начала расследование по делу о покушении на убийство.
"Двенадцать человек были задержаны в рамках расследования, открытого после тарана на машине жилья мэра Л'Ай-ле-Роз в ночь на субботу 1 июля", - говорится в сообщении телеканала.
По информации BFMTV, все задержанные являются совершеннолетними, большинству из них примерно 20 лет. Некоторые из них при этом уже известны полиции. Как отмечает телеканал, правоохранители смогли произвести задержание благодаря показаниям пострадавшей супруги мэра, соседей, а также следам ДНК, обнаруженным на машине, которая, как оказалось, была украдена.
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Ранее сообщалось, что власти Франции на фоне беспорядков в стране выделят пять миллионов евро на программу по защите избранных депутатов и мэров городов, которая включает юридическую и психологическую помощь.
Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
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