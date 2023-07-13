https://ria.ru/20230713/nalogi-1884024590.html
Правительство одобрило исключения для бизнеса по налогам на сверхприбыль
Правительство одобрило исключения для бизнеса по налогам на сверхприбыль - РИА Новости, 13.07.2023
Правительство одобрило исключения для бизнеса по налогам на сверхприбыль
Правительство с рядом условий одобрило исключения для бизнеса, который не будут облагать налогом на сверхприбыль, говорится в материалах на сайте Министерства... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:30
2023-07-13T16:30
2023-07-13T20:43
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
алексей сазанов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство с рядом условий одобрило исключения для бизнеса, который не будут облагать налогом на сверхприбыль, говорится в материалах на сайте Министерства финансов.Уточняется, что из перечня плательщиков дополнительно исключат застройщиков, которые реализуют проекты с привлечением средств физических лиц через эскроу-счета. При этом должно выполняться условие, что такие фирмы в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды. Из списка также вычеркнут кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых действуют меры по предупреждению банкротства. Кроме того, речь идет о компаниях, которые в 2018 и 2019 годах не получили выручку от реализации.В ведомстве подчеркнули, что поправки также предполагают установление особого порядка расчета налога для фирм, чья прибыль в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократилась более чем вдвое. Такие организации предлагается облагать налогом, который составит не более десяти процентов от прибыли за 2022 год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах.В конце июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Он коснется предприятий, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его в период с 1 октября по 30 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое - до 5%.В первой версии законопроекта предполагалось, что не будут платить этот налог компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога. От уплаты налога на сверхприбыль также предполагалось освободить и компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо, пояснял ранее Минфин.Власти планируют привлечь в федеральный бюджет за счет налога на сверхприбыль 300 миллиардов рублей. Предполагается, что средства от этого налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы. Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал в интервью РИА Новости, что гипотетически возврат к налогу на сверхприбыль в будущем при высоком дефиците бюджета РФ и сверхдоходах бизнеса исключать нельзя.
https://ria.ru/20230616/nalogi-1878810115.html
https://ria.ru/20230713/nalog-1883875430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), алексей сазанов
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Алексей Сазанов
Правительство одобрило исключения для бизнеса по налогам на сверхприбыль
Правительство одобрило исключения для бизнеса, которого не коснется налог на сверхприбыль
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Правительство с рядом условий одобрило исключения для бизнеса, который не будут облагать налогом на сверхприбыль, говорится в материалах
на сайте Министерства финансов.
Уточняется, что из перечня плательщиков дополнительно исключат застройщиков, которые реализуют проекты с привлечением средств физических лиц через эскроу-счета. При этом должно выполняться условие, что такие фирмы в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды. Из списка также вычеркнут кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых действуют меры по предупреждению банкротства. Кроме того, речь идет о компаниях, которые в 2018 и 2019 годах не получили выручку от реализации.
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В ведомстве подчеркнули, что поправки также предполагают установление особого порядка расчета налога для фирм, чья прибыль в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократилась более чем вдвое. Такие организации предлагается облагать налогом, который составит не более десяти процентов от прибыли за 2022 год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах.
В конце июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Он коснется предприятий, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его в период с 1 октября по 30 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое - до 5%.
В первой версии законопроекта предполагалось, что не будут платить этот налог компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога. От уплаты налога на сверхприбыль также предполагалось освободить и компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо, пояснял ранее Минфин.
Власти планируют привлечь в федеральный бюджет за счет налога на сверхприбыль 300 миллиардов рублей. Предполагается, что средства от этого налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы. Замминистра финансов Алексей Сазанов
сообщал в интервью РИА Новости, что гипотетически возврат к налогу на сверхприбыль в будущем при высоком дефиците бюджета РФ
и сверхдоходах бизнеса исключать нельзя.
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