https://ria.ru/20230713/nalogi-1884024590.html

Правительство одобрило исключения для бизнеса по налогам на сверхприбыль

Правительство одобрило исключения для бизнеса по налогам на сверхприбыль - РИА Новости, 13.07.2023

Правительство одобрило исключения для бизнеса по налогам на сверхприбыль

Правительство с рядом условий одобрило исключения для бизнеса, который не будут облагать налогом на сверхприбыль, говорится в материалах на сайте Министерства... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:30

2023-07-13T16:30

2023-07-13T20:43

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

алексей сазанов

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство с рядом условий одобрило исключения для бизнеса, который не будут облагать налогом на сверхприбыль, говорится в материалах на сайте Министерства финансов.Уточняется, что из перечня плательщиков дополнительно исключат застройщиков, которые реализуют проекты с привлечением средств физических лиц через эскроу-счета. При этом должно выполняться условие, что такие фирмы в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды. Из списка также вычеркнут кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых действуют меры по предупреждению банкротства. Кроме того, речь идет о компаниях, которые в 2018 и 2019 годах не получили выручку от реализации.В ведомстве подчеркнули, что поправки также предполагают установление особого порядка расчета налога для фирм, чья прибыль в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократилась более чем вдвое. Такие организации предлагается облагать налогом, который составит не более десяти процентов от прибыли за 2022 год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах.В конце июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Он коснется предприятий, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его в период с 1 октября по 30 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое - до 5%.В первой версии законопроекта предполагалось, что не будут платить этот налог компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога. От уплаты налога на сверхприбыль также предполагалось освободить и компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо, пояснял ранее Минфин.Власти планируют привлечь в федеральный бюджет за счет налога на сверхприбыль 300 миллиардов рублей. Предполагается, что средства от этого налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы. Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал в интервью РИА Новости, что гипотетически возврат к налогу на сверхприбыль в будущем при высоком дефиците бюджета РФ и сверхдоходах бизнеса исключать нельзя.

https://ria.ru/20230616/nalogi-1878810115.html

https://ria.ru/20230713/nalog-1883875430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), алексей сазанов