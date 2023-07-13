https://ria.ru/20230713/nalog-1883875430.html

В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на доходы от вкладов

В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на доходы от вкладов - РИА Новости, 13.07.2023

В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на доходы от вкладов

Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением бессрочно освободить от налогообложения доходы... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T03:39

2023-07-13T03:39

2023-07-13T03:39

яна лантратова

госдума рф

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением бессрочно освободить от налогообложения доходы пенсионеров, ветеранов и их семей в виде процентов, полученных по вкладам в банках. Письмо депутатов есть в распоряжении РИА Новости. "Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть и оценить данную законодательную инициативу по бессрочному освобождению от налогообложения доходов отдельных категорий граждан в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, и представить позицию Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - следует из соответствующего письма. В нём также отмечается, что мера об освобождении от налогообложения таких доходов, полученных в 2021 и 2022 годах, принятая в марте 2022 года, была своевременной и являлась положительным примером налоговой поддержки граждан. "Видится, что в условиях роста цен и падения доходов граждан вышеназванная мера не утратила актуальность и требует своего расширения", - написано в письме.

https://ria.ru/20230629/kontraktniki-1881087539.html

https://ria.ru/20230628/sverkhpribyl-1880812255.html

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яна лантратова, госдума рф, михаил мишустин, экономика