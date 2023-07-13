https://ria.ru/20230713/nalog-1883875430.html
В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на доходы от вкладов
В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на доходы от вкладов - РИА Новости, 13.07.2023
В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на доходы от вкладов
Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением бессрочно освободить от налогообложения доходы... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T03:39
2023-07-13T03:39
2023-07-13T03:39
яна лантратова
госдума рф
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением бессрочно освободить от налогообложения доходы пенсионеров, ветеранов и их семей в виде процентов, полученных по вкладам в банках. Письмо депутатов есть в распоряжении РИА Новости. "Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть и оценить данную законодательную инициативу по бессрочному освобождению от налогообложения доходов отдельных категорий граждан в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, и представить позицию Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - следует из соответствующего письма. В нём также отмечается, что мера об освобождении от налогообложения таких доходов, полученных в 2021 и 2022 годах, принятая в марте 2022 года, была своевременной и являлась положительным примером налоговой поддержки граждан. "Видится, что в условиях роста цен и падения доходов граждан вышеназванная мера не утратила актуальность и требует своего расширения", - написано в письме.
https://ria.ru/20230629/kontraktniki-1881087539.html
https://ria.ru/20230628/sverkhpribyl-1880812255.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b846f373bb5ad8e86ee0097c4b8bfbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яна лантратова, госдума рф, михаил мишустин, экономика
Яна Лантратова, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Экономика
В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на доходы от вкладов
В Госдуме предложили освободить пенсионеров и ветеранов от налога на доходы от вкладов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением бессрочно освободить от налогообложения доходы пенсионеров, ветеранов и их семей в виде процентов, полученных по вкладам в банках.
Письмо депутатов есть в распоряжении РИА Новости.
Контрактников из Ростовской области освободили от транспортного налога
"Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть и оценить данную законодательную инициативу по бессрочному освобождению от налогообложения доходов отдельных категорий граждан в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, и представить позицию Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - следует из соответствующего письма.
В нём также отмечается, что мера об освобождении от налогообложения таких доходов, полученных в 2021 и 2022 годах, принятая в марте 2022 года, была своевременной и являлась положительным примером налоговой поддержки граждан.
"Видится, что в условиях роста цен и падения доходов граждан вышеназванная мера не утратила актуальность и требует своего расширения", - написано в письме.
Замминистра финансов не исключил возврат в будущем к налогу на сверхприбыль