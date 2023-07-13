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Британский наемник в ВСУ назвал российских военных очень опасными - РИА Новости, 13.07.2023
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18:59 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/naemnik-1884064020.html
Британский наемник в ВСУ назвал российских военных очень опасными
Британский наемник в ВСУ назвал российских военных очень опасными - РИА Новости, 13.07.2023
Британский наемник в ВСУ назвал российских военных очень опасными
Воюющий на стороне Киева бывший британский морской пехотинец Алан заявил газете Guardian, что российские военные очень опасны и хорошо показывают себя в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:59
2023-07-13T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воюющий на стороне Киева бывший британский морской пехотинец Алан заявил газете Guardian, что российские военные очень опасны и хорошо показывают себя в артиллерийских дуэлях и радиоэлектронной борьбе. "Было бы безрассудным полагать, что (с российской стороны) нет достойных подразделений или мотивированных войск. Они крепкие, очень опасные, хороши в артиллерии и радиоэлектронной борьбе", - приводит слова Алана газета. По ее данным, наемнику 58 лет. Он начал воевать в этом качестве еще в бывшей Югославии в 1990-е годы, когда ему было около тридцати, потом поселился в Хорватии, работал частным военным подрядчиком в Ираке и Афганистане. С началом российской военной операции против Киева британец присоединился к батальону "Волки Да Винчи", которым командовал Дмитрий Коцюбайло, погибший в марте 2023 года под Артемовском. На протяжении нескольких месяцев Алан принимал участие в боях в том же районе. "Артиллерия с российской стороны не останавливалась, она была точная", - сказал наемник. Кроме того, он обратил внимание, что большая часть наемников, которых он встретил на Украине, уже уехали, а некоторые погибли. Алан отметил, что в каждом украинском батальоне насчитываются десятки иностранцев. В понедельник Минобороны России сообщило, что Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ. Согласно заявлению российского военного ведомства, вербовка развернута в том числе в подконтрольных американцам районах Сирии. Минобороны также заявило, что в США и Канаде при помощи спецслужб Запада, прежде всего ЦРУ, усилилась вербовка наемников в помощь киевскому режиму.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр, россия, вооруженные силы рф
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Британский наемник в ВСУ назвал российских военных очень опасными

Британский наемник Алан: российские военные хорошо показывают себя в артиллерийских дуэлях

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воюющий на стороне Киева бывший британский морской пехотинец Алан заявил газете Guardian, что российские военные очень опасны и хорошо показывают себя в артиллерийских дуэлях и радиоэлектронной борьбе.
"Было бы безрассудным полагать, что (с российской стороны) нет достойных подразделений или мотивированных войск. Они крепкие, очень опасные, хороши в артиллерии и радиоэлектронной борьбе", - приводит слова Алана газета. По ее данным, наемнику 58 лет. Он начал воевать в этом качестве еще в бывшей Югославии в 1990-е годы, когда ему было около тридцати, потом поселился в Хорватии, работал частным военным подрядчиком в Ираке и Афганистане. С началом российской военной операции против Киева британец присоединился к батальону "Волки Да Винчи", которым командовал Дмитрий Коцюбайло, погибший в марте 2023 года под Артемовском.
На протяжении нескольких месяцев Алан принимал участие в боях в том же районе. "Артиллерия с российской стороны не останавливалась, она была точная", - сказал наемник. Кроме того, он обратил внимание, что большая часть наемников, которых он встретил на Украине, уже уехали, а некоторые погибли. Алан отметил, что в каждом украинском батальоне насчитываются десятки иностранцев.
В понедельник Минобороны России сообщило, что Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ. Согласно заявлению российского военного ведомства, вербовка развернута в том числе в подконтрольных американцам районах Сирии. Минобороны также заявило, что в США и Канаде при помощи спецслужб Запада, прежде всего ЦРУ, усилилась вербовка наемников в помощь киевскому режиму.
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