https://ria.ru/20230713/musulmane-1884008090.html

В Подмосковье участились рейды на мечети

В Подмосковье участились рейды на мечети - РИА Новости, 13.07.2023

В Подмосковье участились рейды на мечети

Последователи ислама в Подмосковье, как и в других регионах России, продолжат пятничные проповеди и коллективные молитвы, несмотря на возможные проверки мечетей РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:01

2023-07-13T16:01

2023-07-13T16:19

религия

религия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Последователи ислама в Подмосковье, как и в других регионах России, продолжат пятничные проповеди и коллективные молитвы, несмотря на возможные проверки мечетей и молельных домов правоохранителями на предмет выявления незаконных мигрантов, молитва является конституционным правом верующих, сообщил РИА Новости в четверг первый зампред Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов. "В последнее время участились рейды правоохранительных органов в мечети и молельные дома мусульман Подмосковья. По данным полицейских, это делается с целью выявления незаконного пребывания в РФ незаконных мигрантов. Однако не ясно, почему эти действия совершаются именно в момент совершения пятничных молитв. Мы против нарушения законов, в том числе, незаконного у нас пребывания отдельных лиц. Проверки можно провести до или после намаза. Мы продолжим проводить пятничные молитвы, несмотря на возможность очередных проверок", - сказал муфтий. По его словам, рейды правоохранительных органов часто сопровождаются "бесцеремонными действиями" со стороны проверяющих. Религиозный деятель подчеркнул, что официальные мусульманские организации выступают за жесткое соблюдение законов РФ. "Если кто-то из числа мусульман, особенно из мигрантского сообщества, нарушили правила пребывания, то ответственность должны нести именно они. А следить и контролировать за прибывающим мигрантским потоком обязаны соответствующие органы без нарушения законных прав мусульман, абсолютное большинство которых россияне или прибывшие на работу мигранты, не нарушающие законов РФ", - заключил Аббясов. В марте в пресс-службе администрации округа РИА Новости сообщили, что сотрудники силовых структур совершили выезд к зданию мусульманской общины в подмосковном Красногорске из-за телефонного обращения гражданина, который пожаловался на массовое скопление иностранных лиц рядом. Отмечается, что проверка затронула 470 лиц из стран ближнего зарубежья, более 50 из которых были доставлены в УМВД России по Красногорску "по подозрению в нарушении миграционного законодательства". В мае ГСУ СК РФ по Московской области опубликовало на своем сайте сообщение о том, что правоохранители после обращения граждан в ходе предварительного следствия по уголовному делу о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) провели осмотр территории, прилегающей к нескольким многоэтажным домам микрорайона Южный в Котельниках. Деятельность центра была приостановлена, составлено 34 протокола об административных правонарушениях, совершенных иностранными гражданами, в том числе выявлено шесть нарушителей миграционного законодательства, восемь нарушителей ПДД.

https://ria.ru/20230628/putin-1880984638.html

https://ria.ru/20230330/aktsii-1861836224.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, московская область (подмосковье)