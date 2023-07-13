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Стали известны даты празднования Дня города в Москве - РИА Новости, 13.07.2023
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19:58 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/moskva-1884072152.html
Стали известны даты празднования Дня города в Москве
Стали известны даты празднования Дня города в Москве - РИА Новости, 13.07.2023
Стали известны даты празднования Дня города в Москве
Празднование Дня города Москвы в 2023 году пройдет 9 и 10 сентября, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:58
2023-07-13T19:58
сергей собянин
наталья сергунина
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Празднование Дня города Москвы в 2023 году пройдет 9 и 10 сентября, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Сергея Собянина. "В соответствии с законом города Москвы от 22 сентября 2004 года №56 "О праздновании и памятных датах города Москвы" объявить 9 и 10 сентября 2023 года днями празднования", - говорится в документе. Уточняется, что контролировать выполнение распоряжения будет заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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сергей собянин, наталья сергунина, москва
Сергей Собянин, Наталья Сергунина, Москва
Стали известны даты празднования Дня города в Москве

Празднование Дня города в Москве пройдет 9 и 10 сентября

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Празднование Дня города Москвы в 2023 году пройдет 9 и 10 сентября, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Сергея Собянина.
"В соответствии с законом города Москвы от 22 сентября 2004 года №56 "О праздновании и памятных датах города Москвы" объявить 9 и 10 сентября 2023 года днями празднования", - говорится в документе.
Уточняется, что контролировать выполнение распоряжения будет заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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