https://ria.ru/20230713/moskva-1884072152.html
Стали известны даты празднования Дня города в Москве
Стали известны даты празднования Дня города в Москве - РИА Новости, 13.07.2023
Стали известны даты празднования Дня города в Москве
Празднование Дня города Москвы в 2023 году пройдет 9 и 10 сентября, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:58
2023-07-13T19:58
2023-07-13T19:58
сергей собянин
наталья сергунина
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816122486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16e0d195212d73f1f99dca710febcd89.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Празднование Дня города Москвы в 2023 году пройдет 9 и 10 сентября, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Сергея Собянина. "В соответствии с законом города Москвы от 22 сентября 2004 года №56 "О праздновании и памятных датах города Москвы" объявить 9 и 10 сентября 2023 года днями празднования", - говорится в документе. Уточняется, что контролировать выполнение распоряжения будет заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
https://ria.ru/20230713/moskva-1884057710.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816122486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb83cfe8b9d7c0c12033ba8db6d9e100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, наталья сергунина, москва
Сергей Собянин, Наталья Сергунина, Москва
Стали известны даты празднования Дня города в Москве
Празднование Дня города в Москве пройдет 9 и 10 сентября