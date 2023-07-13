https://ria.ru/20230713/moskva-1884072152.html

Стали известны даты празднования Дня города в Москве

Стали известны даты празднования Дня города в Москве - РИА Новости, 13.07.2023

Стали известны даты празднования Дня города в Москве

Празднование Дня города Москвы в 2023 году пройдет 9 и 10 сентября, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:58

2023-07-13T19:58

2023-07-13T19:58

сергей собянин

наталья сергунина

москва

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Празднование Дня города Москвы в 2023 году пройдет 9 и 10 сентября, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Сергея Собянина. "В соответствии с законом города Москвы от 22 сентября 2004 года №56 "О праздновании и памятных датах города Москвы" объявить 9 и 10 сентября 2023 года днями празднования", - говорится в документе. Уточняется, что контролировать выполнение распоряжения будет заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

https://ria.ru/20230713/moskva-1884057710.html

москва

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сергей собянин, наталья сергунина, москва