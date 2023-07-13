https://ria.ru/20230713/moskva-1884057710.html

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира - РИА Новости, 13.07.2023

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Москва - один из лучших мегаполисов мира по многим показателям, в городе решаются транспортные проблемы, и, несмотря на то что всегда есть за что критиковать... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:24

2023-07-13T18:24

2023-07-13T19:10

москва

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва - один из лучших мегаполисов мира по многим показателям, в городе решаются транспортные проблемы, и, несмотря на то что всегда есть за что критиковать власти, движение Москвы к максимальным результатам очевидно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Москва по очень многим независимым оценкам компетентных экспертов признается одним из лучших мегаполисов мира по очень многим показателям. Так оно и есть на самом деле. Достаточно даже внешний облик Москвы посмотреть, посмотреть, как развивается транспортная инфраструктура", - сказал Путин на Форуме будущих технологий. Глава государства напомнил, что 10 лет назад считалось, что "решить транспортные проблемы Москвы не сложно - невозможно", а сейчас они решаются. "Я не говорю, что все решено, но они решаются, и весьма эффективно. В том числе и с применением современных технологий", - добавил Путин. Он обратил внимание, что "всегда есть, за что критиковать действующую власть", в том числе и на уровне региона, потому что "в таком огромном хозяйстве не может не быть упущений". "Но в целом движение Москвы в направлении достижения максимальных результатов для жителей Москвы и для тех, кто приезжает сюда работать на постоянной основе, для гостей нашей столицы, конечно, очевидным является", - подытожил Путин.Он также пожелал столице развиваться и дальше. "Можно только порадоваться и пожелать того, чтобы вот в таком же ключе дальше Москва и развивалась под руководством мэра Москвы и его команды", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20230608/sobyanin-1876931029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, владимир путин, политика