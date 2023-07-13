https://ria.ru/20230713/moskva-1884057710.html
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира - РИА Новости, 13.07.2023
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
Москва - один из лучших мегаполисов мира по многим показателям, в городе решаются транспортные проблемы, и, несмотря на то что всегда есть за что критиковать... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:24
2023-07-13T18:24
2023-07-13T19:10
москва
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва - один из лучших мегаполисов мира по многим показателям, в городе решаются транспортные проблемы, и, несмотря на то что всегда есть за что критиковать власти, движение Москвы к максимальным результатам очевидно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Москва по очень многим независимым оценкам компетентных экспертов признается одним из лучших мегаполисов мира по очень многим показателям. Так оно и есть на самом деле. Достаточно даже внешний облик Москвы посмотреть, посмотреть, как развивается транспортная инфраструктура", - сказал Путин на Форуме будущих технологий. Глава государства напомнил, что 10 лет назад считалось, что "решить транспортные проблемы Москвы не сложно - невозможно", а сейчас они решаются. "Я не говорю, что все решено, но они решаются, и весьма эффективно. В том числе и с применением современных технологий", - добавил Путин. Он обратил внимание, что "всегда есть, за что критиковать действующую власть", в том числе и на уровне региона, потому что "в таком огромном хозяйстве не может не быть упущений". "Но в целом движение Москвы в направлении достижения максимальных результатов для жителей Москвы и для тех, кто приезжает сюда работать на постоянной основе, для гостей нашей столицы, конечно, очевидным является", - подытожил Путин.Он также пожелал столице развиваться и дальше. "Можно только порадоваться и пожелать того, чтобы вот в таком же ключе дальше Москва и развивалась под руководством мэра Москвы и его команды", - подчеркнул президент.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, владимир путин, политика
Москва, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
Путин заявил, что Москва стала одним из лучших мегаполисов мира по многим показателям
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва - один из лучших мегаполисов мира по многим показателям, в городе решаются транспортные проблемы, и, несмотря на то что всегда есть за что критиковать власти, движение Москвы к максимальным результатам очевидно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Москва по очень многим независимым оценкам компетентных экспертов признается одним из лучших мегаполисов мира по очень многим показателям. Так оно и есть на самом деле. Достаточно даже внешний облик Москвы посмотреть, посмотреть, как развивается транспортная инфраструктура", - сказал Путин на Форуме будущих технологий.
Глава государства напомнил, что 10 лет назад считалось, что "решить транспортные проблемы Москвы не сложно - невозможно", а сейчас они решаются. "Я не говорю, что все решено, но они решаются, и весьма эффективно. В том числе и с применением современных технологий", - добавил Путин.
Он обратил внимание, что "всегда есть, за что критиковать действующую власть", в том числе и на уровне региона, потому что "в таком огромном хозяйстве не может не быть упущений". "Но в целом движение Москвы в направлении достижения максимальных результатов для жителей Москвы и для тех, кто приезжает сюда работать на постоянной основе, для гостей нашей столицы, конечно, очевидным является", - подытожил Путин.
Он также пожелал столице развиваться и дальше. "Можно только порадоваться и пожелать того, чтобы вот в таком же ключе дальше Москва и развивалась под руководством мэра Москвы и его команды", - подчеркнул президент.
Путин высоко оценивает работу Собянина