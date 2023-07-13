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Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира - РИА Новости, 13.07.2023
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18:24 13.07.2023 (обновлено: 19:10 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/moskva-1884057710.html
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира - РИА Новости, 13.07.2023
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
Москва - один из лучших мегаполисов мира по многим показателям, в городе решаются транспортные проблемы, и, несмотря на то что всегда есть за что критиковать... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:24
2023-07-13T19:10
москва
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва - один из лучших мегаполисов мира по многим показателям, в городе решаются транспортные проблемы, и, несмотря на то что всегда есть за что критиковать власти, движение Москвы к максимальным результатам очевидно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Москва по очень многим независимым оценкам компетентных экспертов признается одним из лучших мегаполисов мира по очень многим показателям. Так оно и есть на самом деле. Достаточно даже внешний облик Москвы посмотреть, посмотреть, как развивается транспортная инфраструктура", - сказал Путин на Форуме будущих технологий. Глава государства напомнил, что 10 лет назад считалось, что "решить транспортные проблемы Москвы не сложно - невозможно", а сейчас они решаются. "Я не говорю, что все решено, но они решаются, и весьма эффективно. В том числе и с применением современных технологий", - добавил Путин. Он обратил внимание, что "всегда есть, за что критиковать действующую власть", в том числе и на уровне региона, потому что "в таком огромном хозяйстве не может не быть упущений". "Но в целом движение Москвы в направлении достижения максимальных результатов для жителей Москвы и для тех, кто приезжает сюда работать на постоянной основе, для гостей нашей столицы, конечно, очевидным является", - подытожил Путин.Он также пожелал столице развиваться и дальше. "Можно только порадоваться и пожелать того, чтобы вот в таком же ключе дальше Москва и развивалась под руководством мэра Москвы и его команды", - подчеркнул президент.
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москва, россия, владимир путин, политика
Москва, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Путин заявил, что Москва стала одним из лучших мегаполисов мира по многим показателям

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва - один из лучших мегаполисов мира по многим показателям, в городе решаются транспортные проблемы, и, несмотря на то что всегда есть за что критиковать власти, движение Москвы к максимальным результатам очевидно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Москва по очень многим независимым оценкам компетентных экспертов признается одним из лучших мегаполисов мира по очень многим показателям. Так оно и есть на самом деле. Достаточно даже внешний облик Москвы посмотреть, посмотреть, как развивается транспортная инфраструктура", - сказал Путин на Форуме будущих технологий.
Глава государства напомнил, что 10 лет назад считалось, что "решить транспортные проблемы Москвы не сложно - невозможно", а сейчас они решаются. "Я не говорю, что все решено, но они решаются, и весьма эффективно. В том числе и с применением современных технологий", - добавил Путин.
Он обратил внимание, что "всегда есть, за что критиковать действующую власть", в том числе и на уровне региона, потому что "в таком огромном хозяйстве не может не быть упущений". "Но в целом движение Москвы в направлении достижения максимальных результатов для жителей Москвы и для тех, кто приезжает сюда работать на постоянной основе, для гостей нашей столицы, конечно, очевидным является", - подытожил Путин.
Он также пожелал столице развиваться и дальше. "Можно только порадоваться и пожелать того, чтобы вот в таком же ключе дальше Москва и развивалась под руководством мэра Москвы и его команды", - подчеркнул президент.
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