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Выставка спецтехники горслужб пройдет на Московском урбанистическом форуме - РИА Новости, 13.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:51 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/moskva-1883908859.html
Выставка спецтехники горслужб пройдет на Московском урбанистическом форуме
Выставка спецтехники горслужб пройдет на Московском урбанистическом форуме - РИА Новости, 13.07.2023
Выставка спецтехники горслужб пройдет на Московском урбанистическом форуме
Выставка спецтехники городских служб Москвы пройдет на Московском урбанистическом форуме, среди интересных единиц - вездеход-амфибия, передвижная эколаборатория РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:51
2023-07-13T10:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Выставка спецтехники городских служб Москвы пройдет на Московском урбанистическом форуме, среди интересных единиц - вездеход-амфибия, передвижная эколаборатория и аэролодка, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выставка коммунальной и спасательной техники в олимпийском комплексе "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума позволит горожанам узнать больше о работе коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона столицы, изучить образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении отмечается, что всего будет представлено 90 единиц коммунальной и спасательной техники, среди них вездеход-амфибия, передвижная эколаборатория, снегоболотоход и аэролодка. Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября.
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москва, петр бирюков, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)

Выставка спецтехники горслужб пройдет на Московском урбанистическом форуме

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Выставка спецтехники городских служб Москвы пройдет на Московском урбанистическом форуме, среди интересных единиц - вездеход-амфибия, передвижная эколаборатория и аэролодка, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выставка коммунальной и спасательной техники в олимпийском комплексе "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума позволит горожанам узнать больше о работе коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона столицы, изучить образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
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В сообщении отмечается, что всего будет представлено 90 единиц коммунальной и спасательной техники, среди них вездеход-амфибия, передвижная эколаборатория, снегоболотоход и аэролодка.
Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосковский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)
 
 
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