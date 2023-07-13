https://ria.ru/20230713/moskva-1883908859.html

Выставка спецтехники горслужб пройдет на Московском урбанистическом форуме

Выставка спецтехники горслужб пройдет на Московском урбанистическом форуме - РИА Новости, 13.07.2023

Выставка спецтехники горслужб пройдет на Московском урбанистическом форуме

Выставка спецтехники городских служб Москвы пройдет на Московском урбанистическом форуме, среди интересных единиц - вездеход-амфибия, передвижная эколаборатория РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:51

2023-07-13T10:51

2023-07-13T10:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Выставка спецтехники городских служб Москвы пройдет на Московском урбанистическом форуме, среди интересных единиц - вездеход-амфибия, передвижная эколаборатория и аэролодка, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выставка коммунальной и спасательной техники в олимпийском комплексе "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума позволит горожанам узнать больше о работе коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона столицы, изучить образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении отмечается, что всего будет представлено 90 единиц коммунальной и спасательной техники, среди них вездеход-амфибия, передвижная эколаборатория, снегоболотоход и аэролодка. Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября.

https://ria.ru/20230711/voda-1883607861.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)