https://ria.ru/20230713/morg-1884081406.html
Полиция в Самаре проверит видео с "частным моргом" в гараже
Полиция в Самаре проверит видео с "частным моргом" в гараже - РИА Новости, 13.07.2023
Полиция в Самаре проверит видео с "частным моргом" в гараже
Самарская полиция проводит проверку после видео о том, как в оборудованном в гараже "частном морге" хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T21:23
2023-07-13T21:23
2023-07-13T21:23
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САМАРА, 13 июл – РИА Новости. Самарская полиция проводит проверку после видео о том, как в оборудованном в гараже "частном морге" хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью "охлажденное мясо", сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее самарская журналистка Ксения Штефан в своем телеграм-канале опубликовала видео, в котором описывает, как обнаружила в "частном морге" - гаражном боксе, где также хранятся венки, гробы и кресты, тела пожилых людей, сложенных друг на друга в холодильнике с надписью "охлажденное мясо". "По факту выявленной публикации в сети Интернет сотрудники ГУ МВД по Самарской области проводят проверку, по итогам будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе главка.
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самара, самарская область, происшествия
Самара, Самарская область, Происшествия
Полиция в Самаре проверит видео с "частным моргом" в гараже
Полиция в Самаре проверит видео с телами в холодильнике с надписью "охлажденное мясо"
САМАРА, 13 июл – РИА Новости. Самарская полиция проводит проверку после видео о том, как в оборудованном в гараже "частном морге" хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью "охлажденное мясо", сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
Ранее самарская журналистка Ксения Штефан в своем телеграм-канале опубликовала видео, в котором описывает, как обнаружила в "частном морге" - гаражном боксе, где также хранятся венки, гробы и кресты, тела пожилых людей, сложенных друг на друга в холодильнике с надписью "охлажденное мясо".
"По факту выявленной публикации в сети Интернет сотрудники ГУ МВД по Самарской области
проводят проверку, по итогам будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе главка.
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