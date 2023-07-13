https://ria.ru/20230713/morg-1884081406.html

Полиция в Самаре проверит видео с "частным моргом" в гараже

Полиция в Самаре проверит видео с "частным моргом" в гараже - РИА Новости, 13.07.2023

Полиция в Самаре проверит видео с "частным моргом" в гараже

Самарская полиция проводит проверку после видео о том, как в оборудованном в гараже "частном морге" хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T21:23

2023-07-13T21:23

2023-07-13T21:23

самара

самарская область

происшествия

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САМАРА, 13 июл – РИА Новости. Самарская полиция проводит проверку после видео о том, как в оборудованном в гараже "частном морге" хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью "охлажденное мясо", сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее самарская журналистка Ксения Штефан в своем телеграм-канале опубликовала видео, в котором описывает, как обнаружила в "частном морге" - гаражном боксе, где также хранятся венки, гробы и кресты, тела пожилых людей, сложенных друг на друга в холодильнике с надписью "охлажденное мясо". "По факту выявленной публикации в сети Интернет сотрудники ГУ МВД по Самарской области проводят проверку, по итогам будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20230713/ubiystvo-1884077106.html

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самара, самарская область, происшествия