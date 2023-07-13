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В СК раскрыли подробности взрыва в Феодосии - РИА Новости, 13.07.2023
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13:34 13.07.2023 (обновлено: 14:05 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/moped-1883956599.html
В СК раскрыли подробности взрыва в Феодосии
В СК раскрыли подробности взрыва в Феодосии - РИА Новости, 13.07.2023
В СК раскрыли подробности взрыва в Феодосии
Уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц возбуждено после взрыва мопеда в среду в крымской Феодосии, установлено, что сдетонировало... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:34
2023-07-13T14:05
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
феодосия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц возбуждено после взрыва мопеда в среду в крымской Феодосии, установлено, что сдетонировало взрывное устройство, сообщило СУСК РФ по региону.Следователи установили, что около 19 часов 12 июля во дворе многоквартирного жилого дома по улице Земская, 18 города Феодосии сдетонировало неустановленное взрывное устройство, установленное на припаркованный мопед. В результате ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет, они госпитализированы."Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.Владелец взорванного мопеда и лица, причастные к преступлению, устанавливаются.
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феодосия
республика крым
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, феодосия, республика крым
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Феодосия, Республика Крым
В СК раскрыли подробности взрыва в Феодосии

СК: в мопеде в Феодосии сработало взрывное устройство, заведено уголовное дело

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц возбуждено после взрыва мопеда в среду в крымской Феодосии, установлено, что сдетонировало взрывное устройство, сообщило СУСК РФ по региону.
Следователи установили, что около 19 часов 12 июля во дворе многоквартирного жилого дома по улице Земская, 18 города Феодосии сдетонировало неустановленное взрывное устройство, установленное на припаркованный мопед. В результате ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет, они госпитализированы.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
Владелец взорванного мопеда и лица, причастные к преступлению, устанавливаются.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияФеодосияРеспублика Крым
 
 
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