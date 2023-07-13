https://ria.ru/20230713/moped-1883956599.html

В СК раскрыли подробности взрыва в Феодосии

В СК раскрыли подробности взрыва в Феодосии - РИА Новости, 13.07.2023

В СК раскрыли подробности взрыва в Феодосии

Уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц возбуждено после взрыва мопеда в среду в крымской Феодосии, установлено, что сдетонировало... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:34

2023-07-13T13:34

2023-07-13T14:05

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

феодосия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц возбуждено после взрыва мопеда в среду в крымской Феодосии, установлено, что сдетонировало взрывное устройство, сообщило СУСК РФ по региону.Следователи установили, что около 19 часов 12 июля во дворе многоквартирного жилого дома по улице Земская, 18 города Феодосии сдетонировало неустановленное взрывное устройство, установленное на припаркованный мопед. В результате ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет, они госпитализированы."Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.Владелец взорванного мопеда и лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

https://ria.ru/20230619/vzryv-1879119808.html

феодосия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, феодосия, республика крым