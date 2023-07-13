https://ria.ru/20230713/moldaviya-1884003210.html

МИД Молдавии призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела страны

МИД Молдавии призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела страны - РИА Новости, 13.07.2023

МИД Молдавии призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела страны

МИД Молдавии в четверг призвал российские власти воздерживаться от вмешательства во внутренние дела республики, в том числе церковные проблемы и историю. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:48

2023-07-13T15:48

2023-07-13T15:48

молдавия

майя санду

россия

в мире

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КИШИНЕВ, 13 июл – РИА Новости. МИД Молдавии в четверг призвал российские власти воздерживаться от вмешательства во внутренние дела республики, в том числе церковные проблемы и историю. В среду посольство России в Кишиневе заявило, что в Молдавии стартовал "месячник русофобии", замаскированный под борьбу с тоталитаризмом, который продвигает разжигание ненависти к России. Это стало реакцией на действия официального Кишинева, установившего на центральной площади молдавской столицы два товарных вагона, обозначив их выставкой "Бессарабцы в ГУЛАГе", посвященной жертвам сталинского режима. Внутри размещены информационные панно, фотографии, инсталляции, а также экран, которые демонстрирует документальные материалы. В пресс-службе кабмина Молдавии сообщили, что "по многочисленным просьбам граждан" выставка продлится до 30 июля. При этом выставку посетили многие представители власти, включая президента Майю Санду. "В последние дни российские власти сделали спорные заявления, в том числе о сталинских депортациях и роли церкви в обществе. Что касается заявлений о депортации с тогдашней территории Молдавии, то мы считаем их неприемлемыми, представляющими попытку исказить трагические исторические события, пережитые нашей страной. Мы настаиваем на том, чтобы российские власти воздерживались от комментариев или вмешательства во внутренние дела Молдавии, в том числе церковные проблемы, и в нашу историю. Действия того периода причинили страдания нашему народу", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте молдавского МИД. Отношения между Молдавией и Россией особенно обострились весной этого года. В апреле послу Молдавии в России Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления. Запрет на въезд действует в отношении главы парламентской комиссии по обороне и нацбезопасности Лилиана Карпа, главы парламентской юридической комиссии Олеси Стамате и главы МВД Молдавии Анне Ревенко. На сегодняшний день диалог между странами поддерживается на уровне посольств.

https://ria.ru/20230711/pomosch-1883597510.html

https://ria.ru/20230711/moldavia-1883592102.html

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молдавия, майя санду, россия, в мире