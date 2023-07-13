https://ria.ru/20230713/minirovanie-1883980335.html
В Москве "заминировали" Госдуму, Минфин и Останкинскую башню
В Москве "заминировали" Госдуму, Минфин и Останкинскую башню - РИА Новости, 13.07.2023
В Москве "заминировали" Госдуму, Минфин и Останкинскую башню
Неизвестный сообщил о "минировании" зданий Госдумы, министерства финансов и Останкинской телебашни в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:35
2023-07-13T14:35
2023-07-13T14:35
происшествия
москва
россия
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
останкинская башня
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" зданий Госдумы, министерства финансов и Останкинской телебашни в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступили анонимные сообщения о "минировании" Госдумы, Минфина и Останкинской башни", - сказал собеседник агентства. По его словам, специалисты оперативных служб приступили к проверкам зданий. По предварительной информации, из Останкинской телебашни эвакуировано более 120 человек. Обстановка в Госдуме спокойная, депутаты и сотрудники аппарата находятся на местах, продолжается пленарное заседание Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. Останкинскую башню этим летом "минировали" уже несколько раз. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230627/minirovanie-1880722910.html
https://ria.ru/20230602/ugroza-1875686488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), останкинская башня
Происшествия, Москва, Россия, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Останкинская башня
В Москве "заминировали" Госдуму, Минфин и Останкинскую башню
Неизвестный сообщил о "минировании" зданий Госдумы, Минфина и Останкинской башни в Москве
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" зданий Госдумы, министерства финансов и Останкинской телебашни в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступили анонимные сообщения о "минировании" Госдумы, Минфина и Останкинской башни", - сказал собеседник агентства.
Останкинскую телебашню в Москве "заминировали" второй раз за сутки
По его словам, специалисты оперативных служб приступили к проверкам зданий. По предварительной информации, из Останкинской телебашни эвакуировано более 120 человек.
Обстановка в Госдуме спокойная, депутаты и сотрудники аппарата находятся на местах, продолжается пленарное заседание Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.
Останкинскую башню этим летом "минировали" уже несколько раз.
Ложные минирования в разных городах России
продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Неизвестный "заминировал" суды в Кемерово и угрожает убить детей