https://ria.ru/20230713/minirovanie-1883980335.html

В Москве "заминировали" Госдуму, Минфин и Останкинскую башню

В Москве "заминировали" Госдуму, Минфин и Останкинскую башню - РИА Новости, 13.07.2023

В Москве "заминировали" Госдуму, Минфин и Останкинскую башню

Неизвестный сообщил о "минировании" зданий Госдумы, министерства финансов и Останкинской телебашни в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:35

2023-07-13T14:35

2023-07-13T14:35

происшествия

москва

россия

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

останкинская башня

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" зданий Госдумы, министерства финансов и Останкинской телебашни в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступили анонимные сообщения о "минировании" Госдумы, Минфина и Останкинской башни", - сказал собеседник агентства. По его словам, специалисты оперативных служб приступили к проверкам зданий. По предварительной информации, из Останкинской телебашни эвакуировано более 120 человек. Обстановка в Госдуме спокойная, депутаты и сотрудники аппарата находятся на местах, продолжается пленарное заседание Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. Останкинскую башню этим летом "минировали" уже несколько раз. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230627/minirovanie-1880722910.html

https://ria.ru/20230602/ugroza-1875686488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), останкинская башня