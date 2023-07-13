https://ria.ru/20230713/metis-1883887324.html

Боец рассказал, как его группа уничтожила более полусотни военных ВСУ

Боец рассказал, как его группа уничтожила более полусотни военных ВСУ - РИА Новости, 13.07.2023

Боец рассказал, как его группа уничтожила более полусотни военных ВСУ

Группа из десяти российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:23

2023-07-13T08:23

2023-07-13T08:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Группа из десяти российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника, рассказал журналистам командир роты разведки одного из подразделений ВДВ с позывным "Метис". "Продвигаясь со своим подразделением, мы обнаружили противника в большом количестве, оценили обстановку, решили принять бой… Приняли стрелковый бой, без применения артиллерии, уничтожили 19 единиц техники врага и до 60 человек личного состава противника", - рассказал боец. По его словам, среди уничтоженных украинских бойцов была женщина из минометного расчета. "Оставшаяся часть противника обратилась в бегство. Нас было 10 человек", - рассказал боец. За успешное проведение операции "Метиса" наградили звездой Героя России, а бойцов его группы - орденами Мужества и медалями "За отвагу".

https://ria.ru/20230713/shturm-1883880014.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии