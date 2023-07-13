https://ria.ru/20230713/metis-1883887324.html
Боец рассказал, как его группа уничтожила более полусотни военных ВСУ
Боец рассказал, как его группа уничтожила более полусотни военных ВСУ - РИА Новости, 13.07.2023
Боец рассказал, как его группа уничтожила более полусотни военных ВСУ
Группа из десяти российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:23
2023-07-13T08:23
2023-07-13T08:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Группа из десяти российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника, рассказал журналистам командир роты разведки одного из подразделений ВДВ с позывным "Метис". "Продвигаясь со своим подразделением, мы обнаружили противника в большом количестве, оценили обстановку, решили принять бой… Приняли стрелковый бой, без применения артиллерии, уничтожили 19 единиц техники врага и до 60 человек личного состава противника", - рассказал боец. По его словам, среди уничтоженных украинских бойцов была женщина из минометного расчета. "Оставшаяся часть противника обратилась в бегство. Нас было 10 человек", - рассказал боец. За успешное проведение операции "Метиса" наградили звездой Героя России, а бойцов его группы - орденами Мужества и медалями "За отвагу".
https://ria.ru/20230713/shturm-1883880014.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Воздушно-десантные войска России
Боец рассказал, как его группа уничтожила более полусотни военных ВСУ
Боец с позывным "Метис" рассказал, как его группа уничтожила более 50 военных ВСУ
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Группа из десяти российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника, рассказал журналистам командир роты разведки одного из подразделений ВДВ с позывным "Метис".
"Продвигаясь со своим подразделением, мы обнаружили противника в большом количестве, оценили обстановку, решили принять бой… Приняли стрелковый бой, без применения артиллерии, уничтожили 19 единиц техники врага и до 60 человек личного состава противника", - рассказал боец.
По его словам, среди уничтоженных украинских бойцов была женщина из минометного расчета.
"Оставшаяся часть противника обратилась в бегство. Нас было 10 человек", - рассказал боец.
За успешное проведение операции "Метиса" наградили звездой Героя России, а бойцов его группы - орденами Мужества и медалями "За отвагу".
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