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Боец рассказал, как его группа уничтожила более полусотни военных ВСУ - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 13.07.2023 (обновлено: 08:33 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/metis-1883887324.html
Боец рассказал, как его группа уничтожила более полусотни военных ВСУ
Боец рассказал, как его группа уничтожила более полусотни военных ВСУ - РИА Новости, 13.07.2023
Боец рассказал, как его группа уничтожила более полусотни военных ВСУ
Группа из десяти российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:23
2023-07-13T08:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Группа из десяти российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника, рассказал журналистам командир роты разведки одного из подразделений ВДВ с позывным "Метис". "Продвигаясь со своим подразделением, мы обнаружили противника в большом количестве, оценили обстановку, решили принять бой… Приняли стрелковый бой, без применения артиллерии, уничтожили 19 единиц техники врага и до 60 человек личного состава противника", - рассказал боец. По его словам, среди уничтоженных украинских бойцов была женщина из минометного расчета. "Оставшаяся часть противника обратилась в бегство. Нас было 10 человек", - рассказал боец. За успешное проведение операции "Метиса" наградили звездой Героя России, а бойцов его группы - орденами Мужества и медалями "За отвагу".
https://ria.ru/20230713/shturm-1883880014.html
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вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Воздушно-десантные войска России
Боец рассказал, как его группа уничтожила более полусотни военных ВСУ

Боец с позывным "Метис" рассказал, как его группа уничтожила более 50 военных ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Херсонской области
Военнослужащие ВС РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ в Херсонской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Группа из десяти российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника, рассказал журналистам командир роты разведки одного из подразделений ВДВ с позывным "Метис".
"Продвигаясь со своим подразделением, мы обнаружили противника в большом количестве, оценили обстановку, решили принять бой… Приняли стрелковый бой, без применения артиллерии, уничтожили 19 единиц техники врага и до 60 человек личного состава противника", - рассказал боец.
По его словам, среди уничтоженных украинских бойцов была женщина из минометного расчета.
"Оставшаяся часть противника обратилась в бегство. Нас было 10 человек", - рассказал боец.
За успешное проведение операции "Метиса" наградили звездой Героя России, а бойцов его группы - орденами Мужества и медалями "За отвагу".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВоздушно-десантные войска России
 
 
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