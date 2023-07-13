https://ria.ru/20230713/megagranty-1884041649.html

Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей

Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей - РИА Новости, 13.07.2023

Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей

Президент России Владимир Путин объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей, поручил кабмину и Госдуме предусмотреть ее финансирование до... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:24

2023-07-13T17:24

2023-07-13T17:50

владимир путин

наука

технологии

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей, поручил кабмину и Госдуме предусмотреть ее финансирование до 2026 года и продлить сроки реализации."Многие хотят работать в России, участвовать в интересных исследовательских проектах, в том числе ставят вопрос о возобновлении нашей программы мегагрантов, которая как раз и позволяет собирать сильные исследовательские команды, решать интересные научные задачи. Данное предложение полностью поддерживается. Я прошу правительство и Госдуму обязательно предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 года необходимое финансирование программы мегагрантов, а также внести изменения в параметры программы с тем, чтобы ее условия стали еще более привлекательными для исследователей", - сказал Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве.Путин добавил, что необходимо повысить максимальный размер мегагрантов и увеличить сроки их реализации. "Скажем, до пяти лет, некоторые говорят, хорошо бы и 10, но до пяти лет с возможностью продления до трех лет. Это уже будет почти 10", - пояснил президент.По его словам, прежде всего нужно поддержать крупные научные проекты наших соотечественников и ведущих зарубежных исследователей, в том числе тех, кто уже участвовал в России в создании лабораторий мирового уровня."За пять лет ученый в общей сложности должен получить на свой проект полмиллиарда рублей при том условии, если он готов работать в нашей стране на постоянной основе", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230323/nauka-1859857248.html

https://ria.ru/20230216/gepatit-1852308824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, технологии, россия