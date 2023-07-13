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Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей - РИА Новости, 13.07.2023
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Наука
 
17:24 13.07.2023 (обновлено: 17:50 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/megagranty-1884041649.html
Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей
Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей - РИА Новости, 13.07.2023
Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей
Президент России Владимир Путин объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей, поручил кабмину и Госдуме предусмотреть ее финансирование до... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:24
2023-07-13T17:50
владимир путин
наука
технологии
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей, поручил кабмину и Госдуме предусмотреть ее финансирование до 2026 года и продлить сроки реализации."Многие хотят работать в России, участвовать в интересных исследовательских проектах, в том числе ставят вопрос о возобновлении нашей программы мегагрантов, которая как раз и позволяет собирать сильные исследовательские команды, решать интересные научные задачи. Данное предложение полностью поддерживается. Я прошу правительство и Госдуму обязательно предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 года необходимое финансирование программы мегагрантов, а также внести изменения в параметры программы с тем, чтобы ее условия стали еще более привлекательными для исследователей", - сказал Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве.Путин добавил, что необходимо повысить максимальный размер мегагрантов и увеличить сроки их реализации. "Скажем, до пяти лет, некоторые говорят, хорошо бы и 10, но до пяти лет с возможностью продления до трех лет. Это уже будет почти 10", - пояснил президент.По его словам, прежде всего нужно поддержать крупные научные проекты наших соотечественников и ведущих зарубежных исследователей, в том числе тех, кто уже участвовал в России в создании лабораторий мирового уровня."За пять лет ученый в общей сложности должен получить на свой проект полмиллиарда рублей при том условии, если он готов работать в нашей стране на постоянной основе", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230323/nauka-1859857248.html
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владимир путин, технологии, россия
Владимир Путин, Наука, Технологии, Россия
Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей

Путин поручил предусмотреть финансирование мегагрантов для исследователей до 2026 года

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и ОАО "РЖД" в рамках Форума будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации Росатом и ОАО РЖД в рамках Форума будущих технологий - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и ОАО "РЖД" в рамках Форума будущих технологий
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей, поручил кабмину и Госдуме предусмотреть ее финансирование до 2026 года и продлить сроки реализации.
"Многие хотят работать в России, участвовать в интересных исследовательских проектах, в том числе ставят вопрос о возобновлении нашей программы мегагрантов, которая как раз и позволяет собирать сильные исследовательские команды, решать интересные научные задачи. Данное предложение полностью поддерживается. Я прошу правительство и Госдуму обязательно предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 года необходимое финансирование программы мегагрантов, а также внести изменения в параметры программы с тем, чтобы ее условия стали еще более привлекательными для исследователей", - сказал Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве.
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Путин добавил, что необходимо повысить максимальный размер мегагрантов и увеличить сроки их реализации. "Скажем, до пяти лет, некоторые говорят, хорошо бы и 10, но до пяти лет с возможностью продления до трех лет. Это уже будет почти 10", - пояснил президент.
По его словам, прежде всего нужно поддержать крупные научные проекты наших соотечественников и ведущих зарубежных исследователей, в том числе тех, кто уже участвовал в России в создании лабораторий мирового уровня.
"За пять лет ученый в общей сложности должен получить на свой проект полмиллиарда рублей при том условии, если он готов работать в нашей стране на постоянной основе", - сказал Путин.
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