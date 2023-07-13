https://ria.ru/20230713/maslo-1883877137.html

В Приангарье открыли первую линию завода по производству рапсового масла

В Приангарье открыли первую линию завода по производству рапсового масла - РИА Новости, 13.07.2023

В Приангарье открыли первую линию завода по производству рапсового масла

Первую линию завода по производству рапсового масла открыли в Иркутской области, предприятие рассчитано на переработку 50 тысяч тонн сырья в год, сообщил... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T04:33

2023-07-13T04:33

2023-07-13T04:33

иркутская область

россия

иркутская область

китай

игорь кобзев

оксана лут

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872440038_0:259:2000:1384_1920x0_80_0_0_6132dcbf0a14c7cec62f8829f8963922.jpg

ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Первую линию завода по производству рапсового масла открыли в Иркутской области, предприятие рассчитано на переработку 50 тысяч тонн сырья в год, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Первую линию завода по переработке масличных культур и производству рапсового масла запустили в поселке Залари. Участие в запуске приняли первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, которая работает в регионе, и Кобзев. "Новое производство открылось на базе ООО "Забайкальский Агрохолдинг". Мощность составит 50 тысяч тонн сырья в год. На предприятии используют метод прессования и экстракции сырья. Планируется перерабатывать до 150 тонн сырья в сутки", - сообщил Кобзев. Он отметил, что в ближайшее время предстоит наладка оборудования, выравнивание всех производственных процессов. Потом будет запущен цех экстракции, который позволит проводить более глубокую обработку. Реализовывать продукцию - рапсовое масло - планируется в Китай и разные регионы России. Ожидается, что реализации подлежат также жмых и шрот, образующиеся после производства масла, эта вторичная продукция востребована при производстве кормов для животных на сельскохозяйственных предприятиях. В перспективе также рассматривается вопрос переработки льна. Лут и Кобзев также приняли участие в открытии семейной животноводческой фермы в деревне Сорты Заларинского района. Она построена за счет гранта из федерального и областного бюджетов, а также собственных средств крестьянского фермерского хозяйства.

https://ria.ru/20230629/dokhody-1881105454.html

https://ria.ru/20230618/soglasheniya-1879018631.html

россия

иркутская область

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иркутская область, китай, игорь кобзев, оксана лут, экономика