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В Приангарье открыли первую линию завода по производству рапсового масла - РИА Новости, 13.07.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
04:33 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/maslo-1883877137.html
В Приангарье открыли первую линию завода по производству рапсового масла
В Приангарье открыли первую линию завода по производству рапсового масла - РИА Новости, 13.07.2023
В Приангарье открыли первую линию завода по производству рапсового масла
Первую линию завода по производству рапсового масла открыли в Иркутской области, предприятие рассчитано на переработку 50 тысяч тонн сырья в год, сообщил... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T04:33
2023-07-13T04:33
иркутская область
россия
иркутская область
китай
игорь кобзев
оксана лут
экономика
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ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Первую линию завода по производству рапсового масла открыли в Иркутской области, предприятие рассчитано на переработку 50 тысяч тонн сырья в год, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Первую линию завода по переработке масличных культур и производству рапсового масла запустили в поселке Залари. Участие в запуске приняли первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, которая работает в регионе, и Кобзев. "Новое производство открылось на базе ООО "Забайкальский Агрохолдинг". Мощность составит 50 тысяч тонн сырья в год. На предприятии используют метод прессования и экстракции сырья. Планируется перерабатывать до 150 тонн сырья в сутки", - сообщил Кобзев. Он отметил, что в ближайшее время предстоит наладка оборудования, выравнивание всех производственных процессов. Потом будет запущен цех экстракции, который позволит проводить более глубокую обработку. Реализовывать продукцию - рапсовое масло - планируется в Китай и разные регионы России. Ожидается, что реализации подлежат также жмых и шрот, образующиеся после производства масла, эта вторичная продукция востребована при производстве кормов для животных на сельскохозяйственных предприятиях. В перспективе также рассматривается вопрос переработки льна. Лут и Кобзев также приняли участие в открытии семейной животноводческой фермы в деревне Сорты Заларинского района. Она построена за счет гранта из федерального и областного бюджетов, а также собственных средств крестьянского фермерского хозяйства.
https://ria.ru/20230629/dokhody-1881105454.html
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россия, иркутская область, китай, игорь кобзев, оксана лут, экономика
Иркутская область, Россия, Иркутская область, Китай, Игорь Кобзев, Оксана Лут, Экономика
В Приангарье открыли первую линию завода по производству рапсового масла

Глава Приангарья Кобзев: на заводе по производству рапсового масла открыта первая линия

© FanzugaНижняя набережная Ангары, Иркутск
Нижняя набережная Ангары, Иркутск
© Fanzuga
Нижняя набережная Ангары, Иркутск. Архивное фото
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ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Первую линию завода по производству рапсового масла открыли в Иркутской области, предприятие рассчитано на переработку 50 тысяч тонн сырья в год, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Первую линию завода по переработке масличных культур и производству рапсового масла запустили в поселке Залари. Участие в запуске приняли первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, которая работает в регионе, и Кобзев.
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"Новое производство открылось на базе ООО "Забайкальский Агрохолдинг". Мощность составит 50 тысяч тонн сырья в год. На предприятии используют метод прессования и экстракции сырья. Планируется перерабатывать до 150 тонн сырья в сутки", - сообщил Кобзев.
Он отметил, что в ближайшее время предстоит наладка оборудования, выравнивание всех производственных процессов. Потом будет запущен цех экстракции, который позволит проводить более глубокую обработку. Реализовывать продукцию - рапсовое масло - планируется в Китай и разные регионы России. Ожидается, что реализации подлежат также жмых и шрот, образующиеся после производства масла, эта вторичная продукция востребована при производстве кормов для животных на сельскохозяйственных предприятиях. В перспективе также рассматривается вопрос переработки льна.
Лут и Кобзев также приняли участие в открытии семейной животноводческой фермы в деревне Сорты Заларинского района. Она построена за счет гранта из федерального и областного бюджетов, а также собственных средств крестьянского фермерского хозяйства.
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Иркутская областьРоссияИркутская областьКитайИгорь КобзевОксана ЛутЭкономика
 
 
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