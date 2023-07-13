Российское подразделение компании Mars сменило руководителя
Российское подразделение компании Mars возглавил Михаил Базанов
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание завода американской компании Mars Incorporated по производству кормов для животных
Здание завода американской компании Mars Incorporated по производству кормов для животных. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президентом российского подразделения компании Mars назначен Михаил Базанов, следует из данных компании в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ).
До этого российский офис возглавлял Махер Батруни.
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"В рамках процесса развития талантов и преемственности (стандартный процесс в любой корпорации) Махер Батруни перешел на новую роль внутри компании, а Михаил Базанов вступил в роль генерального директора MW Россия и одного из двух президентов ООО "Марс", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе компании.
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Компания была основана в 1911 году, штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
В марте Mars сообщила, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России и импортировать или экспортировать продукцию; при этом российские производства компании продолжают операционную деятельность. В середине июля стало известно, что прокуратура Московской области проверяет компанию на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, и что надзорные мероприятия продлятся минимум месяц.