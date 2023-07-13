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Российское подразделение компании Mars сменило руководителя - РИА Новости, 13.07.2023
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11:40 13.07.2023 (обновлено: 11:41 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/mars-1883924781.html
Российское подразделение компании Mars сменило руководителя
Российское подразделение компании Mars сменило руководителя - РИА Новости, 13.07.2023
Российское подразделение компании Mars сменило руководителя
Президентом российского подразделения компании Mars назначен Михаил Базанов, следует из данных компании в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ). РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:40
2023-07-13T11:41
экономика
сша
россия
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президентом российского подразделения компании Mars назначен Михаил Базанов, следует из данных компании в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ). До этого российский офис возглавлял Махер Батруни. "В рамках процесса развития талантов и преемственности (стандартный процесс в любой корпорации) Махер Батруни перешел на новую роль внутри компании, а Михаил Базанов вступил в роль генерального директора MW Россия и одного из двух президентов ООО "Марс", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе компании. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Компания была основана в 1911 году, штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте Mars сообщила, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России и импортировать или экспортировать продукцию; при этом российские производства компании продолжают операционную деятельность. В середине июля стало известно, что прокуратура Московской области проверяет компанию на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, и что надзорные мероприятия продлятся минимум месяц.
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сша
россия
московская область (подмосковье)
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экономика, сша, россия, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины
Экономика, США, Россия, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины
Российское подразделение компании Mars сменило руководителя

Российское подразделение компании Mars возглавил Михаил Базанов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание завода американской компании Mars Incorporated по производству кормов для животных
Здание завода американской компании Mars Incorporated по производству кормов для животных - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание завода американской компании Mars Incorporated по производству кормов для животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президентом российского подразделения компании Mars назначен Михаил Базанов, следует из данных компании в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ).
До этого российский офис возглавлял Махер Батруни.
«
"В рамках процесса развития талантов и преемственности (стандартный процесс в любой корпорации) Махер Батруни перешел на новую роль внутри компании, а Михаил Базанов вступил в роль генерального директора MW Россия и одного из двух президентов ООО "Марс", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе компании.
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Компания была основана в 1911 году, штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
В марте Mars сообщила, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России и импортировать или экспортировать продукцию; при этом российские производства компании продолжают операционную деятельность. В середине июля стало известно, что прокуратура Московской области проверяет компанию на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, и что надзорные мероприятия продлятся минимум месяц.
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