https://ria.ru/20230713/mars-1883924781.html

Российское подразделение компании Mars сменило руководителя

Российское подразделение компании Mars сменило руководителя - РИА Новости, 13.07.2023

Российское подразделение компании Mars сменило руководителя

Президентом российского подразделения компании Mars назначен Михаил Базанов, следует из данных компании в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ). РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:40

2023-07-13T11:40

2023-07-13T11:41

экономика

сша

россия

московская область (подмосковье)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президентом российского подразделения компании Mars назначен Михаил Базанов, следует из данных компании в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ). До этого российский офис возглавлял Махер Батруни. "В рамках процесса развития талантов и преемственности (стандартный процесс в любой корпорации) Махер Батруни перешел на новую роль внутри компании, а Михаил Базанов вступил в роль генерального директора MW Россия и одного из двух президентов ООО "Марс", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе компании. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Компания была основана в 1911 году, штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте Mars сообщила, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России и импортировать или экспортировать продукцию; при этом российские производства компании продолжают операционную деятельность. В середине июля стало известно, что прокуратура Московской области проверяет компанию на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, и что надзорные мероприятия продлятся минимум месяц.

https://ria.ru/20230707/mars-1882853047.html

сша

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, россия, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины