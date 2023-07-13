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Российский военный сообщил, что ВСУ не пытаются наступать под Марьинкой - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:25 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/marinka-1883875277.html
Российский военный сообщил, что ВСУ не пытаются наступать под Марьинкой
Российский военный сообщил, что ВСУ не пытаются наступать под Марьинкой - РИА Новости, 13.07.2023
Российский военный сообщил, что ВСУ не пытаются наступать под Марьинкой
Украинские войска не предпринимают попыток наступления под Марьинкой в ДНР, любые наступательные действия противника пресекаются максимальным огневом поражением РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T03:25
2023-07-13T03:25
специальная военная операция на украине
россия
ян гагин
донецкая народная республика
угледар
в мире
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска не предпринимают попыток наступления под Марьинкой в ДНР, любые наступательные действия противника пресекаются максимальным огневом поражением с помощью артиллерии и танков ВС РФ, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным "Путник", вернувшийся с боевой работы. "Мы двигаемся, наступаем изо дня в день, отодвигаем противника. Противник не предпринимает никаких возможностей наступления, так как при любой возможности наступления противника он подвергается максимальному огневому воздействию", - рассказал танкист. Собеседник агентства отметил, что поражение противника идет сразу на нескольких эшелонах, первый - непосредственно вблизи позиций РФ, а также артиллерия противника, второй - позиции, где производится ротация украинских войск. "Любая цель, которая только найдена, сразу поражается огневым воздействием", - отметил боец. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что на участке от Угледара до Артемовска инициатива у войск РФ, по его словам, ночью практически не смолкала канонада – работала артиллерия. По его словам, в районе находящейся рядом с Авдеевкой Марьинки инициатива также у российских войск.
https://ria.ru/20230712/voennye-1883834434.html
россия
донецкая народная республика
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россия, ян гагин, донецкая народная республика, угледар, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Угледар, В мире
Российский военный сообщил, что ВСУ не пытаются наступать под Марьинкой

Российский боец с позывным "Путник": ВСУ не предпринимают попыток наступать под Марьинкой

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинский танкист
Украинский танкист - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинский танкист. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска не предпринимают попыток наступления под Марьинкой в ДНР, любые наступательные действия противника пресекаются максимальным огневом поражением с помощью артиллерии и танков ВС РФ, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным "Путник", вернувшийся с боевой работы.
«
"Мы двигаемся, наступаем изо дня в день, отодвигаем противника. Противник не предпринимает никаких возможностей наступления, так как при любой возможности наступления противника он подвергается максимальному огневому воздействию", - рассказал танкист.
Собеседник агентства отметил, что поражение противника идет сразу на нескольких эшелонах, первый - непосредственно вблизи позиций РФ, а также артиллерия противника, второй - позиции, где производится ротация украинских войск.
"Любая цель, которая только найдена, сразу поражается огневым воздействием", - отметил боец.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что на участке от Угледара до Артемовска инициатива у войск РФ, по его словам, ночью практически не смолкала канонада – работала артиллерия. По его словам, в районе находящейся рядом с Авдеевкой Марьинки инициатива также у российских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаУгледарВ мире
 
 
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