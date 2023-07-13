https://ria.ru/20230713/marikhuana-1883977446.html
Рада поддержала законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны
Рада поддержала законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны - РИА Новости, 13.07.2023
Рада поддержала законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны
Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, сообщил в четверг депутат парламента Ярослав РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:22
2023-07-13T14:22
2023-07-13T14:33
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
ирина геращенко
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, сообщил в четверг депутат парламента Ярослав Железняк. Ранее Железняк сообщал, что депутаты украинского парламента на ближайшем заседании рассмотрят законопроект о легализации лекарств на основе каннабиса. В конце июня Владимир Зеленский на заседании Верховной рады выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны. "№7457 - легализация медицинского каннабиса. За основу - 268 (голосов за - ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В свою очередь депутат Ирина Геращенко написала в своем Telegram-канале, что к законопроекту есть много вопросов, поэтому он требует доработки во втором чтении. Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
https://ria.ru/20230706/ssha-1882482044.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, ирина геращенко, здоровье - общество
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Ирина Геращенко, Здоровье - Общество
Рада поддержала законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны
Рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны