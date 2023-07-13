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В Москве с фасада жилого дома упала строительная люлька, пострадал рабочий - РИА Новости, 13.07.2023
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19:22 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/lyulka-1884067773.html
В Москве с фасада жилого дома упала строительная люлька, пострадал рабочий
В Москве с фасада жилого дома упала строительная люлька, пострадал рабочий - РИА Новости, 13.07.2023
В Москве с фасада жилого дома упала строительная люлька, пострадал рабочий
Строительная люлька рухнула после обрыва троса при проведении ремонтных работ на фасаде жилого дома на юго-востоке Москвы, пострадавший рабочий передан врачам,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:22
2023-07-13T19:22
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Строительная люлька рухнула после обрыва троса при проведении ремонтных работ на фасаде жилого дома на юго-востоке Москвы, пострадавший рабочий передан врачам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При проведении ремонтных работ на фасаде жилого дома номер 36 на Ставропольской улице произошел обрыв троса строительной люльки", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате падения с высоты пострадал один человек, он передан бригаде скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.Столичный главк СК подтверждает падение люльки с мужчиной внутри во время проведения строительных работ. Однако по данным ведомства, в результате происшествия погиб один человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили там же."Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм рабочий скончался на месте", - сообщает столичный СК в телеграм-канале.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), жилье
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье
В Москве с фасада жилого дома упала строительная люлька, пострадал рабочий

На юго-востоке Москвы с фасада жилого дома упала строительная люлька, пострадал рабочий

© Фото очевидцаНа улице Ставропольская в Москве упала люлька с рабочим
На улице Ставропольская в Москве упала люлька с рабочим
© Фото очевидца
На улице Ставропольская в Москве упала люлька с рабочим
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Строительная люлька рухнула после обрыва троса при проведении ремонтных работ на фасаде жилого дома на юго-востоке Москвы, пострадавший рабочий передан врачам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении ремонтных работ на фасаде жилого дома номер 36 на Ставропольской улице произошел обрыв троса строительной люльки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате падения с высоты пострадал один человек, он передан бригаде скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
Столичный главк СК подтверждает падение люльки с мужчиной внутри во время проведения строительных работ. Однако по данным ведомства, в результате происшествия погиб один человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили там же.
"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм рабочий скончался на месте", - сообщает столичный СК в телеграм-канале.
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