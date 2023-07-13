Рейтинг@Mail.ru
Протестующие заблокировали два крупнейших месторождения нефти в Ливии - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/liviya-1884057849.html
Протестующие заблокировали два крупнейших месторождения нефти в Ливии
Протестующие заблокировали два крупнейших месторождения нефти в Ливии - РИА Новости, 13.07.2023
Протестующие заблокировали два крупнейших месторождения нефти в Ливии
Протестующие в Ливии заблокировали два крупнейших месторождения страны Эль-Филь и Эш-Шарара, заявил РИА Новости их представитель Аль-Сенусси Аз-Зави. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:24
2023-07-13T18:24
ливия
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153318/75/1533187527_0:107:2401:1457_1920x0_80_0_0_c83ebffb46f5ba6b11fc45c1f8d81697.jpg
БЕНГАЗИ, 13 июл - РИА Новости. Протестующие в Ливии заблокировали два крупнейших месторождения страны Эль-Филь и Эш-Шарара, заявил РИА Новости их представитель Аль-Сенусси Аз-Зави. По словам протестующих, являющихся в основном выходцами из племени Аз-Зави, поводом для такой акции протеста стало задержание в столице страны Триполи их соплеменника, бывшего министра финансов в Правительстве национального согласия Фараджа Бумтари. "Будут закрыты и другие месторождения в течение следующих двух дней, если власти в Триполи не раскроют судьбу Бумтари", - сказал РИА Новости заместитель председателя Верховного совета ливийских племен и один из шейхов племени Аль-Зави Аль-Сенусси Аль-Зави. По его словам, протестующие также могу пойти и на дальнейшую эскалацию и перекрыть поступающую в Триполи воду.
https://ria.ru/20230411/liviya-1864388985.html
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153318/75/1533187527_158:0:2242:1563_1920x0_80_0_0_ae09598d40f4f603a5751c373794e2f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливия, в мире, экономика
Ливия, В мире, Экономика
Протестующие заблокировали два крупнейших месторождения нефти в Ливии

Протестующие в Ливии заблокировали месторождения нефти Эль-Филь и Эш-Шарара

© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Hasan Jamali
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕНГАЗИ, 13 июл - РИА Новости. Протестующие в Ливии заблокировали два крупнейших месторождения страны Эль-Филь и Эш-Шарара, заявил РИА Новости их представитель Аль-Сенусси Аз-Зави.
По словам протестующих, являющихся в основном выходцами из племени Аз-Зави, поводом для такой акции протеста стало задержание в столице страны Триполи их соплеменника, бывшего министра финансов в Правительстве национального согласия Фараджа Бумтари.
«
"Будут закрыты и другие месторождения в течение следующих двух дней, если власти в Триполи не раскроют судьбу Бумтари", - сказал РИА Новости заместитель председателя Верховного совета ливийских племен и один из шейхов племени Аль-Зави Аль-Сенусси Аль-Зави.
По его словам, протестующие также могу пойти и на дальнейшую эскалацию и перекрыть поступающую в Триполи воду.
Военнослужащие Ливийской национальной армии - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Ливии исключили возможность вооруженных столкновений в ближайшее время
11 апреля, 09:10
 
ЛивияВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала