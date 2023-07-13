https://ria.ru/20230713/liviya-1884057849.html
Протестующие заблокировали два крупнейших месторождения нефти в Ливии
Протестующие заблокировали два крупнейших месторождения нефти в Ливии - РИА Новости, 13.07.2023
Протестующие заблокировали два крупнейших месторождения нефти в Ливии
Протестующие в Ливии заблокировали два крупнейших месторождения страны Эль-Филь и Эш-Шарара, заявил РИА Новости их представитель Аль-Сенусси Аз-Зави. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:24
2023-07-13T18:24
2023-07-13T18:24
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БЕНГАЗИ, 13 июл - РИА Новости. Протестующие в Ливии заблокировали два крупнейших месторождения страны Эль-Филь и Эш-Шарара, заявил РИА Новости их представитель Аль-Сенусси Аз-Зави. По словам протестующих, являющихся в основном выходцами из племени Аз-Зави, поводом для такой акции протеста стало задержание в столице страны Триполи их соплеменника, бывшего министра финансов в Правительстве национального согласия Фараджа Бумтари. "Будут закрыты и другие месторождения в течение следующих двух дней, если власти в Триполи не раскроют судьбу Бумтари", - сказал РИА Новости заместитель председателя Верховного совета ливийских племен и один из шейхов племени Аль-Зави Аль-Сенусси Аль-Зави. По его словам, протестующие также могу пойти и на дальнейшую эскалацию и перекрыть поступающую в Триполи воду.
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ливия, в мире, экономика
Протестующие заблокировали два крупнейших месторождения нефти в Ливии
Протестующие в Ливии заблокировали месторождения нефти Эль-Филь и Эш-Шарара