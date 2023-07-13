https://ria.ru/20230713/lavrov-1883901666.html
Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что ему неизвестно о новых предложениях по зерновой сделке. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:11
2023-07-13T10:11
2023-07-13T10:19
в мире
сергей лавров
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что ему неизвестно о новых предложениях по зерновой сделке."О каких-то новых предложениях мне неизвестно", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли РФ предоставила Турции новые предложения по зерновой сделке."Судя по всему, речь идет о том, что президент (РФ) Путин и (Турции) Эрдоган обсуждали уже давно - готовность нашу и Турции работать независимо от каких-либо иных договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре", - добавил глава российской дипломатии.
https://ria.ru/20230713/sdelka-1883886678.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b56ef9751c353f76c559b198321dea3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, турция
В мире, Сергей Лавров, Россия, Турция
Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Глава МИД Лавров заявил, что не знает о новых предложениях по зерновой сделке
ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что ему неизвестно о новых предложениях по зерновой сделке.
"О каких-то новых предложениях мне неизвестно", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли РФ предоставила Турции
новые предложения по зерновой сделке.
"Судя по всему, речь идет о том, что президент (РФ) Путин и (Турции) Эрдоган обсуждали уже давно - готовность нашу и Турции работать независимо от каких-либо иных договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре", - добавил глава российской дипломатии.
ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца, сообщил источник