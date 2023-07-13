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Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 13.07.2023
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10:11 13.07.2023 (обновлено: 10:19 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/lavrov-1883901666.html
Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что ему неизвестно о новых предложениях по зерновой сделке. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:11
2023-07-13T10:19
в мире
сергей лавров
россия
турция
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ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что ему неизвестно о новых предложениях по зерновой сделке."О каких-то новых предложениях мне неизвестно", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли РФ предоставила Турции новые предложения по зерновой сделке."Судя по всему, речь идет о том, что президент (РФ) Путин и (Турции) Эрдоган обсуждали уже давно - готовность нашу и Турции работать независимо от каких-либо иных договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре", - добавил глава российской дипломатии.
https://ria.ru/20230713/sdelka-1883886678.html
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в мире, сергей лавров, россия, турция
В мире, Сергей Лавров, Россия, Турция
Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

Глава МИД Лавров заявил, что не знает о новых предложениях по зерновой сделке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что ему неизвестно о новых предложениях по зерновой сделке.
"О каких-то новых предложениях мне неизвестно", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли РФ предоставила Турции новые предложения по зерновой сделке.
"Судя по всему, речь идет о том, что президент (РФ) Путин и (Турции) Эрдоган обсуждали уже давно - готовность нашу и Турции работать независимо от каких-либо иных договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре", - добавил глава российской дипломатии.
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца, сообщил источник
Вчера, 08:12
 
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