https://ria.ru/20230713/lavrov-1883901666.html

Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 13.07.2023

Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что ему неизвестно о новых предложениях по зерновой сделке. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:11

2023-07-13T10:11

2023-07-13T10:19

в мире

сергей лавров

россия

турция

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ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что ему неизвестно о новых предложениях по зерновой сделке."О каких-то новых предложениях мне неизвестно", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли РФ предоставила Турции новые предложения по зерновой сделке."Судя по всему, речь идет о том, что президент (РФ) Путин и (Турции) Эрдоган обсуждали уже давно - готовность нашу и Турции работать независимо от каких-либо иных договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре", - добавил глава российской дипломатии.

https://ria.ru/20230713/sdelka-1883886678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, турция