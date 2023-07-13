https://ria.ru/20230713/lavrov-1883889984.html

Лавров вызвал ажиотаж среди журналистов в кулуарах встречи АСЕАН в Джакарте

Лавров вызвал ажиотаж среди журналистов в кулуарах встречи АСЕАН в Джакарте - РИА Новости, 13.07.2023

Лавров вызвал ажиотаж среди журналистов в кулуарах встречи АСЕАН в Джакарте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал живой интерес у иностранных журналистов, освещающих министерскую встречу АСЕАН в Джакарте. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:57

2023-07-13T08:57

2023-07-13T10:39

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джакарта

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ДЖАКАРТА, 13 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал живой интерес у иностранных журналистов, освещающих министерскую встречу АСЕАН в Джакарте. Рабочая программа главы МИД в четверг началась со встречи Россия — АСЕАН на уровне министров иностранных дел. После ее завершения, Лавров направился было на запланированные двусторонние встречи, но собравшиеся в холле журналисты начали кричать, хлопать в ладоши, пытаясь любым способом привлечь его внимание. Когда Лавров подошел к толпе репортеров, часть из которых присела на пол, чтобы не загораживать камерам обзор, журналисты начали наперебой задавать вопросы, правда, не на английском. Не поняв в шуме и суматохе ни слова, министр в ответ предложил им сделать совместное фото и попросил присевших на пол представителей СМИ встать. После пары кадров и нескольких селфи Лавров пожал журналистам руки и пожелал успехов.

https://ria.ru/20230713/f-16-1883866404.html

россия

джакарта

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Ажиотаж среди индонезийских журналистов при появлении Лаврова на АСЕАН Лавров на встрече АСЕАН вызвал ажиотаж среди индонезийских журналистов. 2023-07-13T08:57 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джакарта