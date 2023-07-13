https://ria.ru/20230713/lavrov-1883889984.html
Лавров вызвал ажиотаж среди журналистов в кулуарах встречи АСЕАН в Джакарте
Лавров вызвал ажиотаж среди журналистов в кулуарах встречи АСЕАН в Джакарте - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров вызвал ажиотаж среди журналистов в кулуарах встречи АСЕАН в Джакарте
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал живой интерес у иностранных журналистов, освещающих министерскую встречу АСЕАН в Джакарте. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:57
2023-07-13T08:57
2023-07-13T10:39
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джакарта
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ДЖАКАРТА, 13 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал живой интерес у иностранных журналистов, освещающих министерскую встречу АСЕАН в Джакарте. Рабочая программа главы МИД в четверг началась со встречи Россия — АСЕАН на уровне министров иностранных дел. После ее завершения, Лавров направился было на запланированные двусторонние встречи, но собравшиеся в холле журналисты начали кричать, хлопать в ладоши, пытаясь любым способом привлечь его внимание. Когда Лавров подошел к толпе репортеров, часть из которых присела на пол, чтобы не загораживать камерам обзор, журналисты начали наперебой задавать вопросы, правда, не на английском. Не поняв в шуме и суматохе ни слова, министр в ответ предложил им сделать совместное фото и попросил присевших на пол представителей СМИ встать. После пары кадров и нескольких селфи Лавров пожал журналистам руки и пожелал успехов.
https://ria.ru/20230713/f-16-1883866404.html
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Ажиотаж среди индонезийских журналистов при появлении Лаврова на АСЕАН
Лавров на встрече АСЕАН вызвал ажиотаж среди индонезийских журналистов.
2023-07-13T08:57
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джакарта
Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Джакарта
Лавров вызвал ажиотаж среди журналистов в кулуарах встречи АСЕАН в Джакарте
Глава МИД Лавров вызвал ажиотаж среди журналистов в кулуарах встречи АСЕАН в Джакарте
ДЖАКАРТА, 13 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал живой интерес у иностранных журналистов, освещающих министерскую встречу АСЕАН в Джакарте.
Рабочая программа главы МИД в четверг началась со встречи Россия — АСЕАН на уровне министров иностранных дел. После ее завершения, Лавров направился было на запланированные двусторонние встречи, но собравшиеся в холле журналисты начали кричать, хлопать в ладоши, пытаясь любым способом привлечь его внимание.
Когда Лавров подошел к толпе репортеров, часть из которых присела на пол, чтобы не загораживать камерам обзор, журналисты начали наперебой задавать вопросы, правда, не на английском. Не поняв в шуме и суматохе ни слова, министр в ответ предложил им сделать совместное фото и попросил присевших на пол представителей СМИ встать.
После пары кадров и нескольких селфи Лавров пожал журналистам руки и пожелал успехов.
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