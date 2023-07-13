https://ria.ru/20230713/lavrov-1883866944.html
Нормализации связей с недружественными странами не будет, пообещал Лавров
Нормализации связей с недружественными странами не будет, пообещал Лавров - РИА Новости, 13.07.2023
Нормализации связей с недружественными странами не будет, пообещал Лавров
Россия не вернется к прежним отношениям с недружественными странами, а если они откажутся от антироссийского курса, Москва будет действовать с опорой на свои... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T00:23
2023-07-13T00:23
2023-07-13T00:23
сергей лавров
нато
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оон
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москва
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия не вернется к прежним отношениям с недружественными странами, а если они откажутся от антироссийского курса, Москва будет действовать с опорой на свои интересы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет. Если они вдруг решат отказаться от антироссийского курса, то мы посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться с дальнейшей линией с опорой на наши интересы", – заявил Лавров в интервью изданию "Лента.ру". Он напомнил, что после начала спецоперации США и другие страны НАТО и ЕС резко активизировали гибридную войну против России, которую они начали еще в 2014 году. "Агрессивные шаги недружественных государств создают экзистенциальную угрозу для России. В этом нет никаких сомнений. Свое право на свободное и суверенное развитие нам придется отстаивать всеми имеющимися средствами", – подчеркнул министр. Лавров отметил, что станы Глобального Востока и Юга не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и заинтересованы в развитии практического взаимодействия. "Со всеми ними разворачиваем планомерную работу в различных форматах сотрудничества в интересах совместного развития", – заявил он. Министр напомнил, что в обновленной Концепции внешней политики России провозглашена цивилизационная миссия РФ как мировой державы, играющей уравновешивающую роль в международных делах. "На практике это означает, что наша страна не будет встраиваться в геополитические и геоэкономические конструкции, где у нас нет возможности защитить свои интересы", – подчеркнул Лавров. "Вместе с друзьями и единомышленниками намерены содействовать формированию более справедливого миропорядка с опорой на цели и принципы Устава ООН в их полноте и взаимосвязи, и прежде всего на принцип суверенного равенства государств", - заключил он.
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сергей лавров, нато, евросоюз, оон, россия, москва, сша
Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, ООН, Россия, Москва, США
Нормализации связей с недружественными странами не будет, пообещал Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не вернется к прежним отношениям с недружественными странами
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия не вернется к прежним отношениям с недружественными странами, а если они откажутся от антироссийского курса, Москва будет действовать с опорой на свои интересы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет. Если они вдруг решат отказаться от антироссийского курса, то мы посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться с дальнейшей линией с опорой на наши интересы", – заявил Лавров в интервью изданию "Лента.ру".
Он напомнил, что после начала спецоперации США
и другие страны НАТО
и ЕС
резко активизировали гибридную войну против России, которую они начали еще в 2014 году.
"Агрессивные шаги недружественных государств создают экзистенциальную угрозу для России. В этом нет никаких сомнений. Свое право на свободное и суверенное развитие нам придется отстаивать всеми имеющимися средствами", – подчеркнул министр.
Лавров отметил, что станы Глобального Востока и Юга не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и заинтересованы в развитии практического взаимодействия. "Со всеми ними разворачиваем планомерную работу в различных форматах сотрудничества в интересах совместного развития", – заявил он.
Министр напомнил, что в обновленной Концепции внешней политики России провозглашена цивилизационная миссия РФ как мировой державы, играющей уравновешивающую роль в международных делах. "На практике это означает, что наша страна не будет встраиваться в геополитические и геоэкономические конструкции, где у нас нет возможности защитить свои интересы", – подчеркнул Лавров.
"Вместе с друзьями и единомышленниками намерены содействовать формированию более справедливого миропорядка с опорой на цели и принципы Устава ООН
в их полноте и взаимосвязи, и прежде всего на принцип суверенного равенства государств", - заключил он.
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