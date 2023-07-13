https://ria.ru/20230713/lager-1884093627.html
На Кубани дети участников спецоперации смогут отдыхать в лагерях бесплатно
На Кубани дети участников спецоперации смогут отдыхать в лагерях бесплатно - РИА Новости, 13.07.2023
На Кубани дети участников спецоперации смогут отдыхать в лагерях бесплатно
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали законопроект, согласно которому дети участников специальной военной операции смогут бесплатно... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T23:50
2023-07-13T23:50
2023-07-13T23:50
краснодарский край
вениамин кондратьев
александр джеус
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали законопроект, согласно которому дети участников специальной военной операции смогут бесплатно отдыхать в лагерях и здравницах региона, сообщает пресс-служба заксобрания. "Законопроектом предлагается распространить меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющиеся путем предоставления путевок в детские лагеря и здравницы, на детей из семей участников специальной военной операции, в том числе погибших участников СВО", - передает пресс-служба слова председателя комитета заксобрания по вопросам санаторно-курортного комплекса Александр Джеус. Отмечается, что кубанские депутаты одобрили документ в двух чтениях. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в 2023 году здравницы региона будут работать при полной загрузке и примут около 300 тысяч детей.
https://ria.ru/20230713/byudzhet-1884090302.html
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вениамин кондратьев, александр джеус
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Александр Джеус
На Кубани дети участников спецоперации смогут отдыхать в лагерях бесплатно
В Краснодарском крае дети участников спецоперации смогут отдыхать в лагерях бесплатно