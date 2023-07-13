https://ria.ru/20230713/lager-1884093627.html

На Кубани дети участников спецоперации смогут отдыхать в лагерях бесплатно

На Кубани дети участников спецоперации смогут отдыхать в лагерях бесплатно - РИА Новости, 13.07.2023

На Кубани дети участников спецоперации смогут отдыхать в лагерях бесплатно

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали законопроект, согласно которому дети участников специальной военной операции смогут бесплатно... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T23:50

2023-07-13T23:50

2023-07-13T23:50

краснодарский край

вениамин кондратьев

александр джеус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828570542_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_78df3f8dc77d0d3272d861aee777a536.jpg

КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали законопроект, согласно которому дети участников специальной военной операции смогут бесплатно отдыхать в лагерях и здравницах региона, сообщает пресс-служба заксобрания. "Законопроектом предлагается распространить меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющиеся путем предоставления путевок в детские лагеря и здравницы, на детей из семей участников специальной военной операции, в том числе погибших участников СВО", - передает пресс-служба слова председателя комитета заксобрания по вопросам санаторно-курортного комплекса Александр Джеус. Отмечается, что кубанские депутаты одобрили документ в двух чтениях. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в 2023 году здравницы региона будут работать при полной загрузке и примут около 300 тысяч детей.

https://ria.ru/20230713/byudzhet-1884090302.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вениамин кондратьев, александр джеус