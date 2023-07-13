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Лихачев назвал квантовые компьютеры важным аспектом кибербезопасности - РИА Новости, 13.07.2023
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17:48 13.07.2023 (обновлено: 17:49 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/kvantovyekompyutery-1884048722.html
Лихачев назвал квантовые компьютеры важным аспектом кибербезопасности
Лихачев назвал квантовые компьютеры важным аспектом кибербезопасности - РИА Новости, 13.07.2023
Лихачев назвал квантовые компьютеры важным аспектом кибербезопасности
Собственные квантовые компьютеры для России - это не просто новые технологии, это вопрос национальной безопасности, в том числе "завтрашний день" защиты... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:48
2023-07-13T17:49
технологии
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
москва
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Собственные квантовые компьютеры для России - это не просто новые технологии, это вопрос национальной безопасности, в том числе "завтрашний день" защиты критически важной информационной инфраструктуры, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Президент России Владимир Путин в четверг посетил выставку в рамках Форума будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве. На выставке главе государства был продемонстрирован самый мощный квантовый компьютер в России. Лихачев пояснил Путину, в чем заключается важность квантовых компьютеров с точки зрения обеспечения безопасности страны. "Дело не только в удовлетворении любопытства ученых или новые технологии. Это вопрос национальной безопасности. Это точно завтрашний день защиты критически важной информационной инфраструктуры, это аспекты кибербезопасности", - подчеркнул Лихачев. По его словам, "это иногда непреодолимое промышленное превосходство в тех или иных направлениях, в частности, в ядерной медицине". "Ну и, конечно, прогнозирование. Прогнозирование социальных процессов, погодных, климатических - в системе, где есть миллиарды параметров, которые непрерывно меняются", - добавил глава "Росатома". К субъектам критически важной информационной инфраструктуры относятся федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные фонды, государственные корпорации и компании, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики (в их числе предприятия оборонной промышленности, атомной промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы и другие). Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие. В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи на порядки быстрее классических компьютеров и суперкомпьютеров. "Росатом" уже вошел в число мировых лидеров по ряду направлений квантовых вычислений, заявил в нынешнем году Алексей Лихачев.
https://ria.ru/20230713/putin-1884030510.html
https://ria.ru/20230713/kompyuter-1884032376.html
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технологии, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, москва
Технологии, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин, Москва
Лихачев назвал квантовые компьютеры важным аспектом кибербезопасности

Лихачев назвал квантовые компьютеры завтрашним днем защиты критически важных киберобъектов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Собственные квантовые компьютеры для России - это не просто новые технологии, это вопрос национальной безопасности, в том числе "завтрашний день" защиты критически важной информационной инфраструктуры, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Президент России Владимир Путин в четверг посетил выставку в рамках Форума будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве. На выставке главе государства был продемонстрирован самый мощный квантовый компьютер в России. Лихачев пояснил Путину, в чем заключается важность квантовых компьютеров с точки зрения обеспечения безопасности страны.
Путин запускает алгоритм на квантовом компьютере - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Путин запустил алгоритм на квантовом компьютере
Вчера, 16:51
«
"Дело не только в удовлетворении любопытства ученых или новые технологии. Это вопрос национальной безопасности. Это точно завтрашний день защиты критически важной информационной инфраструктуры, это аспекты кибербезопасности", - подчеркнул Лихачев.
По его словам, "это иногда непреодолимое промышленное превосходство в тех или иных направлениях, в частности, в ядерной медицине". "Ну и, конечно, прогнозирование. Прогнозирование социальных процессов, погодных, климатических - в системе, где есть миллиарды параметров, которые непрерывно меняются", - добавил глава "Росатома".
К субъектам критически важной информационной инфраструктуры относятся федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные фонды, государственные корпорации и компании, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики (в их числе предприятия оборонной промышленности, атомной промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы и другие).
Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.
В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи на порядки быстрее классических компьютеров и суперкомпьютеров. "Росатом" уже вошел в число мировых лидеров по ряду направлений квантовых вычислений, заявил в нынешнем году Алексей Лихачев.
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ТехнологииРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинМосква
 
 
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