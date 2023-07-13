https://ria.ru/20230713/kvantovyekompyutery-1884048722.html

Лихачев назвал квантовые компьютеры важным аспектом кибербезопасности

Лихачев назвал квантовые компьютеры важным аспектом кибербезопасности - РИА Новости, 13.07.2023

Лихачев назвал квантовые компьютеры важным аспектом кибербезопасности

Собственные квантовые компьютеры для России - это не просто новые технологии, это вопрос национальной безопасности, в том числе "завтрашний день" защиты... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:48

2023-07-13T17:48

2023-07-13T17:49

технологии

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

москва

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Собственные квантовые компьютеры для России - это не просто новые технологии, это вопрос национальной безопасности, в том числе "завтрашний день" защиты критически важной информационной инфраструктуры, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Президент России Владимир Путин в четверг посетил выставку в рамках Форума будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве. На выставке главе государства был продемонстрирован самый мощный квантовый компьютер в России. Лихачев пояснил Путину, в чем заключается важность квантовых компьютеров с точки зрения обеспечения безопасности страны. "Дело не только в удовлетворении любопытства ученых или новые технологии. Это вопрос национальной безопасности. Это точно завтрашний день защиты критически важной информационной инфраструктуры, это аспекты кибербезопасности", - подчеркнул Лихачев. По его словам, "это иногда непреодолимое промышленное превосходство в тех или иных направлениях, в частности, в ядерной медицине". "Ну и, конечно, прогнозирование. Прогнозирование социальных процессов, погодных, климатических - в системе, где есть миллиарды параметров, которые непрерывно меняются", - добавил глава "Росатома". К субъектам критически важной информационной инфраструктуры относятся федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные фонды, государственные корпорации и компании, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики (в их числе предприятия оборонной промышленности, атомной промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы и другие). Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие. В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи на порядки быстрее классических компьютеров и суперкомпьютеров. "Росатом" уже вошел в число мировых лидеров по ряду направлений квантовых вычислений, заявил в нынешнем году Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20230713/putin-1884030510.html

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технологии, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, москва